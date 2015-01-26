Arınç: Ben de yeni öğrendim, Yunanistan laik olmayan ülkeymiş

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, DEDAŞ'a olan elektrik borçlarıyla ilgili, "İyi niyetle ödeme yapmak isteyen bütün vatandaşlarımıza yardımcı olunacak. Borç yapılandırması yapılacak" dedi.



Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, şunları söyledi:

'Yapılandırmaya gideceğiz'

“Kurumların sadece bugün değil geçmişten gelen bazı elektrik borçları var. Firmaların iyi niyetli yaklaşımı olduğunu biliyoruz. Ama bu kişi ya da kurumların bedelini ödememek gibi bir ısrarı var. Toplam 255 milyon lira borç var bölgede. DEDAŞ’ın tüm çabalarına rağmen bu borçlar ödenmedi. Bunun üzerine DEDAŞ elektrikleri kesti ve belediyeler bir direnişe başladı. Hoş olmayan görüntüler kamuoyunun gündemine geldi. Diyarbakır’da 87 milyon borçları bulunuyor belediyelerin. Şanlıurfa’da 76 milyon liralık borçlarla ilgili görüşmeler devam etmektedir. Şanlıurfa borçlarını iyi niyetle ödemeyi taahhüt etti. Mardin Belediyesi ile ilgili görüşmeler sürüyor. Mardin ‘borcumuz borçtur ödeyeceğiz’ dediler. Siirt’te borçlar ödendi. Şırnak’ta 25 milyon borç var ama ödeme taahhüdü alındı. DEDAŞ bölgesinde herhangi bir elektrik kesintisi yoktur şu anda hiçbir şey ödemem denirse bu doğru değil yasalar da buna izin vermiyor."

Yurtdışındaki okulları satın alınacak

"15-20 yıldan bu yana dünyanın değişik yerlerinde Türk okulları denilen okullar var. Bunlar daha çok Türk yurttaşlarımızın çocuklarına eğitim vermek için açılmış okullardır. Belki önümüzdeki hafta bu konudaki çalışmalarımızı sonuçlandırmış olacağız. Bir defa yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının desteğiyle açılmış okullardır. Yurt dışındaki bu okullar Türkiye aleyhine çalışmalar yapıyor mu araştırılması yapılıyor. Şirket ya da dernek şeklinde o ülkede açılan ticari amaçlı okular var. Bunların her birine müdahale etmek hukuki olarak mümkün değil. Yapacağımız çalışma hukuk çerçevesinde olması gerekir. Şirketlerin devralınması ya da satın alınması suretiyle bu okullarda eğitimin devam etmesi olabilir. Yeni kurulacak okulları bir vakıf olarak düşünüyoruz. Gönüllülük esasına göre. Mevcut okulların fiziki ve eğitim olarak desteklenmesi gerekiyor. Bazı okulların devralınması bazı yerlerde de yeni okulların açılması gerektiğini düşünüyoruz. Ana hatlar çizildi ama detaylandırılmadı. Önümüzdeki toplantıda detaylandıracağız."

'1 Ocak'tan sonra doğanlar askere gidecek'

Bu bir kanun meselesiydi. 28 yaşından gün alanlar istifade edecekti. Şu ana kadar 125 bin civarı gencimiz istifade ediyor. O arkadaşlarımıza söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. 1 Ocak’tan sonra doğanlara sabır veya askere koşa koşa gitmelerini tavsiye ediyorum. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru diye bir şey geldi kulağıma. Onu da ihmal etmesinler."

'Laiklere sesleniyorum...'

"Yunanistan’da tahmin edilen sonuç çıktı. Ve seçimi kazanan partinin lideri dini olmayan bir merasimle görevi devraldı. Bu vesileyle laiklere de bir şey söyleyeyim, ben de yeni öğrendim. Yunanistan laik olmayan bir ülkeymiş. Komşumuz Yunanistan’ın laik olmadığını biliyorlar mıydı? Ateist bir başbakan, ‘ben böyle bir şey istemiyorum’ dediği için Başpiskopos olmadan yemin etti dünya yıkılmadı. Görüyorsunuz demokrasi böyle şeyleri sorun yapmadan yoluna devam ediyor. Yeni hükümetle işbirliğini gayret ettirmeye devam edelim."

'Yaşasın Obama diye slogan atanlar...'

Son haberler, Kobani’de IŞİD’in direncinin kırıldığı ve terk ettiği bilgileri geliyor. ‘Yaşasın Obama’ diye slogan atanlar, Türkiye’nin o insanlara nasıl yardımcı olduğunu umarım hatırlarlar. Biz terör örgütlerinin masum halk üzerinde etkisinin azalmasını her zaman isteriz.”