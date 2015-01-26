Yunanistan tarihinde bir ilk: yeni lider Tsipras, İncil'e el basmadan yemin etti

Yunanistan’daki erken genel seçimlerden zaferle çıkan SYRİZA lideri Alexis Tsipras, dini yemin etmedi. Sadece politik yemin etti.

Yunanistan'ın yeni lideri Alexis Tsipras'ın yasalara göre kabineyi kurarken papaz huzurunda İncil'e el basarak yemin etmesi gerekiyor. Din dahil her türlü kurumu reddeden AB karşıtı partinin koltuğuna oturan Ateist lider Alexis Tsipras'ın ne yapacağı merakla bekleniyordu. SYRİZA lideri Çipras’ın bugün öğlenden sonra Başpiskopos Ieronimos’u ziyaret ettikten sonra yalnızca politik yemin etti ve görevine başladı. Çipras'ın bu hamlesi 150 yıllık ülke tarihine bir ilk olarak geçti.

Kabine üyeleri de onun yolunda

Çipras aynı zamanda Ieronimos’a yeni hükümetin göreve başlaması sırasında kabine dini yemin töreni yapılmasını istemediğini, kabine üyelerinin de aynı şekilde politik yemin edeceklerini söyledi.