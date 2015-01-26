Öğrenci liderliğinden, başbakanlığa; Yunanistan'ın yeni lideri Alexis Tsipras

Yunanistan’da dünkü genel seçimlerden zaferle çıkan solcu Syriza partisinin lideri Alexis Tsipras ülke tarihinin en genç başbakanı olacak.

1974 doğumlu, 41 yaşındaki Tsipras kişisel popülaritesi yüksek bir lider. Siyasi kariyerinin Syriza ile birlikte gittiği dönemlerde yapılan anketlerde, zaman zaman ona verilen destek partisine verilenden destek oranından daha yüksek çıkmıştı.

Bianet’te yer alan habere göre, siyasetle ilişkisi gençlik yıllarında başladı genç Alexis‘in. Lise yıllarına denk gelen, 1990’daki Önlük Hareketi döneminde, daha ortaokuldayken katıldığı Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları (KNE) üyesiydi. Üç ay süren bu öğrenci direnişi esnasında beş kişi hayatını kaybetmişti.

O sırada dönemin Başbakanı Konstantin Miçotakis’in hazırladığı yasa tasarısı öğrencilere tekrar önlük ve üniforma giydiriyor, ortaokuldan liseye giriş sınavını getiriyor ve okul dışındaki yaşamları için de disiplin cezası alabilmelerine imkan sağlıyordu. Öğrenciler bunları kabul etmedi, okulları işgal etti.

Direniş sonunda yasa tasarısı geri çekildi. Yunanistan Tsipras’ı ilk olarak bu süreçte tanıdı, televizyon kanallarında öğrencilerin taleplerini duyuran, hareketin liderlerinden biri olarak. Okulda Che Guevera’ya atfen “Che-pras” olarak anılıyordu.

Yüksek öğrenimini tamamladığında Atina Teknik Üniversitesi mezunu bir inşaat mühendisiydi artık. Ama hayatının merkezinde siyaset duruyordu. Yunanistan Komünist Partisi'nden ayrıldı ancak bu siyasetle ilişkisinin koptuğu anlamına gelmiyordu. Yunanistan sol hareketinin başka eğilimlerinde siyaset yaptı.

İlk adaylık

Birleşik bir sol ittifakı barındıran Syriza’nın içindeki Sinaspismos partisinden Atina belediye başkanı adayı olduğunda 33 yaşındaydı. Yerel seçimlerde yüzde 10’dan fazla oy toplamayı başardı.

2008’de artık partinin lideri olmuştu.

2009’da kendi partisinin de içinde bulunduğu sol koalisyon Syriza’nın lideri olarak parlamentoya girdi.

2012’de partisinin oy oranını yüzde 4,6’dan yüzde 27’ye taşımıştı.

Ana muhalefet partisi liderliği kısa sürdü. Syriza dün yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkarken halk Alexis Tsipras’ı başbakan ilan etti.

"Marihuana serbest olmalı"

“Başbakanlar neden bu kadar ulaşılmaz insanlar? Neden onlara kimse yaklaşamıyor? İran büyükelçisine de zamanınız olmalı, İran’dan gelmiş sıradan bir göçmene de” diyordu bir röportajında Tsipras.

Bu ifadeleriyle bile alışılmışın dışında bir başbakan olacağının sinyallerini vermişti, ancak genellikle başbakan koltuğunda gördüğümüz insanlardan farklı düşünceleri olduğu düşünülürse sözlerine şaşmamak gerek.

Sonuçta marihuana kullanımının yasadışı olmaması gerektiğini de söyleyen Tsipras’dı, eşcinsel evlilikleri destekleyen de...

Ateist bir lider

Tsipras bugüne kadar verdiği röportajlarda politik duruşu gibi kendini de açıkça ortaya koyan bir siyasetçi portresi çizdi.

Askerliğini “torpilli” olarak Atina’da yaptığını da söyledi, tanrıya inanmadığını da.

“Kilise ile dürüst ilişkilerim var. Tanrıya inanmıyorum. Ancak dine ve din adamlarına saygılıyım.”

Kravat takmayan Tsipras evli değil. Halen beraber olduğu partneriyle iki çocukları var. Yunanistan’da evlilik kurumunun yanı sıra sivil partnerlik sistemi de bulunuyor.