Yunanistan'ın borcunu ödemek için internette para topluyorlar!

Kitle fonlama sitesi Indiegogo'da başlatılan bir kampanya, Yunanistan'ın IMF'ye olan 1,6 milyar Euroluk borcuna dikkat çekmeyi ve eğer meblağ gerçekten tamamlayabilirse borcu ödemeyi hedefliyor. "Yunan Kurtarma Fonu" adıyla iki gün önce başlatılan kampanyaya şimdiden 8 binin üzerinde kişi destek verdi ve 130 bin Euro'nun üzerinde para toplandı.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin toplam nüfusunun 503 milyon kişi olduğuna dikkat çeken kampanya nın organizatörü Thom Feeney, toplamayı hedefledikleri meblağın uçuk gözüktüğünü ancak her AB vatandaşı 3 Euro verirse, borcu kapatabileceklerini söylüyor. Feeney, kampanyaya katılanlara Yunanistan'a özgü hediyeler de sunuyor. 3 Euro ve üzeri bağış yapanlara Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras kartpostalı, 6 Euro üzerine Yunan peyniri feta ve zeytin salatası, 10 Euro üzerineyse bir şişe uzo veriliyor.