Yunanistan'da insani felaket endişesi



Avusturyalı Erwin Schrümpf dört minibüs ve yanındaki yardım çalışanlarıyla birlikte Patras limanına vardı. Yanlarında altı ton yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi gereçler bulunuyor. Bağışlarla toplanan bu yardımlar toplam 18 klinik, yetimhane, sosyal yardım istasyonları ve engelliler yurduna dağıtılacak. Erwin Schrümpf, “Şu an Atina’da yoldayız. Demin bir sosyal yardım merkezine bebek bezi, bebek yağı ve diğer çocuk eşyaları dağıttık” diyor.

Schrümpf, Alman Birinci Televizyonu ARD’de Yunan hastanelerindeki zor koşullarla ilgili izlediği bir haberin ardından 2012 yılında yardım için kolları sıvamaya karar vermiş. O zamandan bu yana bağışlar yoluyla topladığı tonlarca malzemeyi Yunanistan’a ulaştırmış. Almanya ve Avusturya’daki ilaç firmalarından da bağışlar aldığını belirten Schrümpf, kendisinin bizzat 32 kere minibüsüyle Yunanistan’a malzeme taşıdığını söylüyor ve ekliyor:

“İki buçuk yıldır bunu yapıyoruz. Durum hiç bu kadar aciliyet göstermemişti. Sokaklar, caddeler boş, otoyol neredeyse boş. İnsanlar gergin, kimsenin yüzünde gülümseme göremiyorsunuz. Hastane ve yetimhanelerde yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı.”

İnsani felaket endişesi

Schrümpf, Yunanistan’ın iflası durumunda önümüzdeki haftalarda insani bir felaket yaşanabileceği endişesi taşıyor. Yakında bu tür özel yardım girişimleri yetmeyip, büyük acil yardım programlarına mı ihtiyaç duyulacak? Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, pazar günü yaptığı açıklamada Yunanlara iflas durumunda ‘kapsamlı insani yardım’ gönderilebileceğini belirtmiş, “Biz Avrupalılar Yunan halkını yüzüstü bırakmayacağız” demişti.

Bu durumda önceliğin zaten köhnemiş durumdaki Yunan sağlık sistemine verilmesi bekleniyor. Alman Hristiyan Birlik Partileri meclis grubunun bütçe politikaları sözcüsü Eckhardt Rehberg, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, insani yardımdan söz etmek için henüz erken olduğunu, ama bunun gerekli olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediklerini söylemişti.

"Henüz talep yok"

Alman Kızıl Haçı, acil yardım konusunda ilgili bölgedeki partner kuruluştan talep gelmesi durumunda harekete geçtiklerini belirterek, Yunanistan'daki Helen Kızıl Haçı'ndan Uluslararası Kızıl Haç'a henüz yardım çağrısı gelmediğini açıkladı.

Alman Protestan Kilisesi'nin yardım örgütü Diakonie ise yardım çağrısı durumunda hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

Württemberg şubesinin, yoksullara yemek dağıtımı gibi yardım projelerinde aktif olduğunu ve Yunanistan ile zaten yakın ilişkiler içinde bulunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Kaufmann, “Durumun aciliyeti ve giderek daha da aciliyet kazanacak olmasından dolayı çalışmalarımızı genişleteceğiz” diye konuştu.

Erwin Schrümpf de yardıma muhtaç durumda olduğu tahmin edilen dört milyon Yunanın kaderine terkedilemeyeceğini, Avrupa'nın buna izin veremeyeceğini belirtiyor. Schrümpf, örneğin Patras'taki engelliler yurdunun acil yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: Burada 66 çocuk birilerinin yiyecek yardımı getirmesini bekliyor. Yardıma muhtaç durumdalar. Yurt yönetiminin yiyecek alacak parası kalmadı.