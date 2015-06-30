Yunanistan: Bugün IMF'ye ödeme yapmayacağız!

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis Yunanistan’ın bugün IMF’ye olan borcunu ödemeyeceğini söyledi. Böylece ülke resmi olarak temerrüde düşecek. Varufakis son anda mali yardım anlaşması olabilir mi sorusuna da 'öyle umuyoruz' cevabını verdi.

Yunanistan'ın bugün IMF'e 1.6 milyar euro ödeme yapması gerekiyordu. Gazetecilerin 'Yunanistan bugün borcunu ödeyebilecek mi?' sorusuna cevap veren Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, 'hayır' cevabını verdi.

Varoufakis Yunanistan'ın kreditörlerle son anda mali yardım anlaşmasına varılması olasılığı hakkındaki soruyu ise "Öyle umuyoruz" diyerek yanıtladı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Yunanistan 5 Temmuz pazar günü tasarruf önlemleriyle ilgili olarak referanduma gidecek.

3 gün için 120 Euro

Diğer yandan Yunanistan'da dün kapalı olan bankalar da açılıyor. Emeklilerin banka kartlarına gerek kalmadan da maaşlarını çekebileceklerini ifade eden maliye bakanı 3 gün için toplamda çekebilecekleri paranın ise 120 euro ile sınırlandığını ifade etti.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis

Öte yandan günde 60 euro para çekilebilinen ATM’lerde 20 euro sıkıntısı yaşanıyor. 20 euroluk banknotlar kalmadığı için bazı ATM’ler müşterilerine sadece 50 euroluk banknotlar verebiliyor.

Ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bugün AB yetkilleri ile telefonda uzun görüşmeler yaptı. Fakat Başbakanlık ofisinden görüşmelerin içeriğiyle ilgili olarak bir bilgi verilmedi.

Rusya'dan kritik açıklama

Öte yandan Kremlin’den yapılan açıklamada Yunanistan’a mali bir yardım yapılmayacağı belirtilerek, borç krizinin Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında olduğu belirtildi.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rahoj ise yaptığı açıklamada Yunan halkının referandumda hayır oyu vermesinin ülkenin eurodan çıkışı olarak yorumlanacağını söyledi.

Merkel: Haberim yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bu sabah saatlerinde Yunanistan'a yapılan yeni uzlaşma teklifinden haberi olmadığını söyledi.