Yunanistan'dan Dikili'ye getirilen mültecilerin görüntülenmemesi için perde çekildi

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 'utanç verici' olarak nitelendirdikleri anlaşma kapsamında, sığınmacıların geri kabulüne Dikili'den başlandı. İlk gün Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 202 kişi getirildi. Mülteciler, gemilerden inerken görüntülerin alınması örtülerle engellendi.
Adalardaki Suriye uyrukluların ise doğrudan Adana'ya gönderileceği açıklandı.
Aynı saatlerde, Dikili'nin Bademli kıyılarından Midilli'ye lastik botlarla gitmek isteyen 55 mülteci yakalandı. Mülteciler, gemilerden inerken görüntülerin alınması örtülerle engellendi.