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Geri kabul anlaşması gereği Türkiye'den Almanya'ya ilk Suriyeli mülteci kafilesi ulaştı

Sabah saatlerinde ilk mülteci kafilesi Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmişti

04 Nisan 2016 13:57

Yasal olarak Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeli mültecilerin ilk grubu bugün uçakla Almanya'nın Hannover kentine geldi.

Tarifeli seferle Almanya'ya gelen 16 mülteci otobüsle Göttingen yakınlarındaki Friedland kayıt merkezine götürüldü. Öğle saatlerinde 16 Suriyelinin daha Hannover'e gelmesi bekleniyor.

Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Yunan adalarındaki kaçak mültecilerin iadesi karşılığında Türkiye'deki Suriyeli mülteciler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılacak.
 

66 mülteci Türkiye'ye geldi
 

Midilli Adası'ndan yola çıkan ve  toplamda 131 göçmeni taşıyan iki tekne Dikili'ye ulaştı.  "Nazlı Jale" ve "Lesbos" isimli feribotlar limana demir attı. Feribotlara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ve helikopterler eşlik etti. Çoğu Pakistan uyruklu göçmenler, limanda hazırlanan alana alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede İzmir'den 112 Acil Servis ambulansları, çevik kuvvet ekipleri, TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi. Ayrıca Sakız'dan da Dikili'ye hızlı feribotla 66 göçmen getirildi.

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