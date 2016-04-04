Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmen iadeleri başladı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı anlaşma çerçevesinde göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine başlandı. Midilli Adası'ndan yola çıkan ve toplamda 131 göçmeni taşıyan iki tekne Dikili'ye ulaştı. "Nazlı Jale" ve "Lesbos" isimli feribotlar limana demir attı. Feribotlara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ve helikopterler eşlik etti. Çoğu Pakistan uyruklu göçmenler, limanda hazırlanan alana alındı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede İzmir'den 112 Acil Servis ambulansları, çevik kuvvet ekipleri, TOMA ve zırhlı araçlar hazır bekletildi. Ayrıca Sakız'dan da Dikili'ye hızlı feribotla 66 göçmen getirildi.

Suriyeliler Osmaniye'ye gönderilecek

Habertürk televizyonuna konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, anlaşma kapsamında gelecek Suriyelilerin Osmaniye'ye gönderileceklerini söyledi. Bozkır, "Diğer ülke vatandaşları önce Kırklareli'ye, gerekli işlemler sonrasında da ülkelerine gönderilecek" dedi.

"400 isim verdiler"

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bugün 500 göçmenin gelişi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi ve "Yunan yetkililerle temas halindeyiz. 500 kişiyi alabileceğimizi söyledik. Şu ana kadar bize 400 isim verdiler" diye konuştu.

Ala, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin kayıtlarının alınmasının ardından mülteci kamplarına yerleştirileceğini, diğer ülke vatandaşlarının ise kendi ülkelerine gönderileceğini söyledi.

Sınır 72 bin Suriyeli

AB ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında 20 Mart tarihinden sonra Yunan adalarına giden her göçmen Türkiye'ye iade edilecek. AB ülkeleri ise Türkiye'ye gönderilen her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'deki mülteci kamplarında kalan bir Suriyeliyi kabul edecek.

AB'nin alacağı Suriyeli sayısı için azami sayı 72 bin olarak belirlenmişti.

Yunan devlet haber ajansı ANA, bugünden itibaren gelecek 3 gün içerisinde her gün yaklaşık 250 Bangladeşli, Pakistanlı, Sri Lankalı ve Afrika ülkelerinden göçmenlerin Türkiye'ye iade edileceğini yazdı.

Göçmenlerin gönderileceği Dikili'de bulunan BBC muhabiri Mark Lowen, "Hem Yunanistan hem de Türkiye 4 Nisan'da göçmen nakillerinin başlayabilmesi için son dakikaya kadar çalıştı. Ancak her iki ülke de bu operasyona hazır gözükmüyor" diyor.

Türkiye'ye gönderilecek 6 bin 156 kişi var

Türkiye'nin anlaşma uyarınca bugünden itibaren göçmenleri geri almaya başlayacak olmasına rağmen, Ege Denizi’ndeki geçişler dün de durmadı.

Yunanistan Göçmen Krizi Koordinasyon Kurulu’nun açıklamasına göre, cumartesi günü saat 07.30’dan dün (pazar) aynı saate kadar, Midilli’ye 364, Sakız’a 99, Sisam’a 22, Meis Adası’na da 29 olmak üzere 514 göçmen geldi.

Adalarda Türkiye’ye gönderilecek mülteci sayısı ise 6 bin 156. Ülke çapındaki sayı 52 bin 509.

"Geri kabul anlaşması gereği Türkiye'den Almanya'ya ilk Suriyeli mülteci kafilesi ulaştı"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı geri kabul anlaşması çerçevesinde göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine başlanmasının ardından Türkiye'den de Almanya'ya ilk Suriyeli mülteciler ulaştı. Suriyeli göçmenlerden oluşan ikinci bir grup da günün ilerleyen saatlerinde Almanya'ya gönderilecek.

BM'nin endişeleri sürüyor

Anlaşmanın yasal temeli konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) hala kuşkuları var.

BM'nin uluslararası göç özel temsilcisi Peter Sutherland, "Göçmen nakillerinin nasıl gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Ancak eğer iltica başvurusu hakkı tanınmadan kitlesel bir sınır dışı etme eylemi gerçekleştirilirse bu tamamen yasalara aykırı olur" diye konuştu.

Yunanistan mülteci koordinasyon masası sözcüsü Yorgos Kritsis ise bugün Türkiye'ye gönderilecek olan kişilerin iltica başvurusunda bulunmadığını aktardı.

Fransız haber ajansı AFP ise Yunan adalarına gelen çok sayıda göçmenin kendilerine hiçbir şekilde iltica başvurusu imkânının tanınmadığını ifade ediyor.

Sakız Adası'nda ajansa konuşan Suriyeli bir mühendis olan Anas el Bekir, 19 Mart'ta Yunanistan'a gelmiş olmasına rağmen polisin ülkeye girişini 20 Mart olarak kaydettiğini söylüyor.

El Bekir, "Bize o gün bilgisayar sisteminin çalışmadığını söylüyorlar" diyor.