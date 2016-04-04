Times: Göçmen iadeleri öncesinde Ege'nin iki yakasında kaos

Times gazetesi bugün Yunan adalarından Türkiye'ye göçmenlerin iadesinin başlamasının beklenmesine karşın, Ege Denizi'nin her iki yakasında da 'kaos' olduğunu söylüyor:

"Avrupa Birliği'nin (AB) binlerce göçmeni Yunanistan'dan Türkiye'ye nakletme planı kaosla yüz yüze. Adalardaki kamplarda mültecilerin protestoları devam ediyor. Devasa operasyonu gerçekleştirecek personelse daha henüz adalara dahi gelebilmiş değil.

AB kaynakları bugün Midilli ve Sakız adalarından Türkiye'ye gönderilecek olan mülteci sayısının planlanan 500 sayısına ulaşmasının mümkün olmadığını itiraf ediyor.

Üst düzey bir Yunan yetkili, bugün Türkiye'ye kaç kişi gönderecekleri konusunda 'en ufak bir fikirlerinin dahi olmadığını' söyledi.

Üst üste yaşanan aksaklıkların bazıları şunlar

-Brüksel söz verdiği sahil güvenlik ekiplerinin sadece yarısını Yunanistan'a gönderebilmiş durumda.

-Yunan yetkililer yeteri kadar tercuman olmadığı için sınır dışı edilecek göçmenlerin bir kısmının kimliğini dahi tespit edemiyor.

-Haftasonu aniden iltica başvurusunda bulunan binlerce göçmenin talebi altında Yunan yetkililer ezilmiş durumda.

-Bazı göçmenler adalardaki merkezlerden kaçıp izlerini kaybettirmeyi başardı.

"Sınır dışı edilmek istemeyen göçmenlerin güvenlik güçleriyle çatışmaya başlamasından da endişe ediliyor.

Türkiye tarafında ise göçmenlerin gönderileceği Dikili'de yerel halk daha fazla göçmen istemediğini söyleyerek protesto gösterileri düzenledi.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da göstericilere destek vererek, göçmenlerin ilçeye getirileceği konusunda kendi ofisine kimsenin bilgi vermediğini ifade etti.

Bir Suriyeliyse Türkiye'ye gönderilmesi halinde ne yapacağı sorusuna, 'Beni zorla Türkiye'ye geri götürmeye çalışırlarsa hem kendimi hem de ailemi denize atarım. Cehennemden cehenneme gidiyoruz' diyor."