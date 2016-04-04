Türkiye'den ilk mülteciler geldi

Yasal olarak Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeli mültecilerin ilk grubu bugün uçakla Almanya'nın Hannover kentine geldi.
Tarifeli seferle Almanya'ya gelen 16 mülteci otobüsle Göttingen yakınlarındaki Friedland kayıt merkezine götürüldü. Öğle saatlerinde 16 Suriyelinin daha Hannover'e gelmesi bekleniyor.
Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Yunan adalarındaki kaçak mültecilerin iadesi karşılığında Türkiye'deki Suriyeli mülteciler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılacak.