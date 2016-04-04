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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'den ilk mülteciler geldi

Türkiye ile AB arasındaki mülteci mübadele anlaşması çerçevesinde ilk grup Suriyeli mülteci Almanya'ya getirildi.

04 Nisan 2016 15:19


Yasal olarak Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeli mültecilerin ilk grubu bugün uçakla Almanya'nın Hannover kentine geldi.

Tarifeli seferle Almanya'ya gelen 16 mülteci otobüsle Göttingen yakınlarındaki Friedland kayıt merkezine götürüldü. Öğle saatlerinde 16 Suriyelinin daha Hannover'e gelmesi bekleniyor.

Mart ayında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Yunan adalarındaki kaçak mültecilerin iadesi karşılığında Türkiye'deki Suriyeli mülteciler Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında paylaştırılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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