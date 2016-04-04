Ege Denizi’ni yüzerek geçen mültecinin gözü Rio Olimpiyatları’nda

Suriye’den kaçtıktan sonra hayatta kalabilmek için Türkiye’den Yunanistan’a yüzen 17 yaşındaki Yusra Mardini, ağustos ayında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları’na katılmak istiyor.

Sputnik’in haberine göre, Sığınmacıları kurtarmak için motoru bozulan tekneyi iterek Yunanistan’a ulaşmasına yardım eden ve üzerindeki giysiler hariç her şeyini kaybeden genç yüzücü, 2016 Yaz Olimpiyatları’nda Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı için yarışmayı umduğunu açıkladı.

Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı’nda yer alabilmek için Almanya’da eğitim gören Yusra, Suriye’de yeteneklerini geliştirme konusunda zorlandığını dile getirdi:

“Savaş ortamı zorluydu. Bazen antrenman yapamıyorduk ya da antrenman yaparken yüzme havuzuna bomba düştüğü oluyordu.”

​5-21 Ağustos tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılacak Olimpiyat oyunlarına mülteci sporculardan oluşan bir takımın da katılacağı açıklanmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach Olimpiyat oyunlarına katılmak üzere mültecilerden oluşan bir takım kurulduğunu söylemişti. Komite'nin yönetim kurulu tarafından resmen onaylanan ve Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı olarak adlandırılan takım 43 kişilik sporcu havuzundan seçilecek.