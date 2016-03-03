T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rio Olimpiyat'ına mülteci takımı katılacak

"Dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermek istiyoruz"

03 Mart 2016 21:11

5-21 Ağustos tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılacak Olimpiyat oyunlarına mülteci sporculardan oluşan bir takımın da katılacağı açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach Olimpiyat oyunlarına katılmak üzere mültecilerden oluşan bir takım kurulduğunu söyledi.

Komite'nin yönetim kurulu tarafından resmen onaylanan ve Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı olarak adlandırılan takım 43 kişilik sporcu havuzundan seçilecek.

Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen sporcuların tüm antreman masrafları da karşılanıyor.

Olimpiyat Komitesi sporcuların belirlenmesinde iyi sporculuk düzeyi, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir mülteci statüsü, kişisel durum ve öz geçmiş gibi kriterlerin rol oynadığını açıkladı.

Bach takımda kaç sporcunun bulunacağı konusunda "Bir hedefimiz yok. Sporcuların niteliklerine bağlı. Takımda 5 ile 10 arasında atlet olabilir" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan yüz binlerce insan Türkiye'yi geçerek Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine girmeye çalışıyor.

Bach "Mülteci takımını Rio'daki Olimpiyat Oyunları'na buyur ederek dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Komite Başkanı Bach "Bir ulusal takımları, arkalarında yürüyecekleri bir bayrakları ve çalınacak bir ulusal marşları olmayan bu mülteciler, Olimpiyat bayrağı ve marşı altında oyunlara katılmalarını memnuniyetle karşılayacağız" diye ekledi.

Mülteci takımı diğer ulusal takımların konuk edildiği yerleşkede kalacak ve Olimpiyat'ların açılış töreninde stadyuma ev sahibi ülkenin takımından önce giriş yapacak. Bach mülteci takımının Olimpiyatlarda farklı bir muamele görmeyeceğini diğer takımlarla eşit değerlendirileceğini söyledi.

Bach "Diğer takımlar ve atletlerin tüm imtiyazlarından yararlanacaklar" dedi.

Mülteci takımında yer alacak isimler Olimpiyat Komitesi'nin Haziran ayındaki yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.

ETİKETLER

riofestivalmültecitakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24