Rio Olimpiyat'ına mülteci takımı katılacak

5-21 Ağustos tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde yapılacak Olimpiyat oyunlarına mülteci sporculardan oluşan bir takımın da katılacağı açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach Olimpiyat oyunlarına katılmak üzere mültecilerden oluşan bir takım kurulduğunu söyledi.

Komite'nin yönetim kurulu tarafından resmen onaylanan ve Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı olarak adlandırılan takım 43 kişilik sporcu havuzundan seçilecek.

Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen sporcuların tüm antreman masrafları da karşılanıyor.

Olimpiyat Komitesi sporcuların belirlenmesinde iyi sporculuk düzeyi, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış bir mülteci statüsü, kişisel durum ve öz geçmiş gibi kriterlerin rol oynadığını açıkladı.

Bach takımda kaç sporcunun bulunacağı konusunda "Bir hedefimiz yok. Sporcuların niteliklerine bağlı. Takımda 5 ile 10 arasında atlet olabilir" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan yüz binlerce insan Türkiye'yi geçerek Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın diğer ülkelerine girmeye çalışıyor.

Bach "Mülteci takımını Rio'daki Olimpiyat Oyunları'na buyur ederek dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Komite Başkanı Bach "Bir ulusal takımları, arkalarında yürüyecekleri bir bayrakları ve çalınacak bir ulusal marşları olmayan bu mülteciler, Olimpiyat bayrağı ve marşı altında oyunlara katılmalarını memnuniyetle karşılayacağız" diye ekledi.

Mülteci takımı diğer ulusal takımların konuk edildiği yerleşkede kalacak ve Olimpiyat'ların açılış töreninde stadyuma ev sahibi ülkenin takımından önce giriş yapacak. Bach mülteci takımının Olimpiyatlarda farklı bir muamele görmeyeceğini diğer takımlarla eşit değerlendirileceğini söyledi.

Bach "Diğer takımlar ve atletlerin tüm imtiyazlarından yararlanacaklar" dedi.

Mülteci takımında yer alacak isimler Olimpiyat Komitesi'nin Haziran ayındaki yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.