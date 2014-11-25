Yunanistan'daki basketbol maçında 'en iyi Türk ölü Türk'tür' pankartı

Galatasaray Liv Hospital-Kızılyıldız maçı öncesi Sırp taraftar Marko Ivkoviç’in (25) bıçakla öldürülmesiyle başlayan gerginlik büyüyor. Sosyal medyada birleşen Sırp ve Yunan taraftarlar Galatasaray-Olympiakos maçı için İstanbul’a gelmeyi planlıyor. Sosyal medyada karşılıklı tehdit mesajları göze çarparken, Atina ve Selanik’teki duvarlara “Türklere ölüm”, ‘Galatasaraylılara ölüm’ sloganları yazıldığı belirtildi. Olympiakos- PAOK basketbol maçındaysa ‘En iyi Türk ölü Türk’tür’ pankartı açıldı

Sırp taraftar Marka Ivkoviç’in, Euroleague D Grubu’nda 21 Kasım’da oynanan Galatasaray Liv Hospital- Kızılyıldız maçı öncesi bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından kan davasına dönüşen olaya Galatasaray’la aynı grupta yer alan Yunan basketbol takımı Olympiakos taraftarları da dahil oldu. Olympiakos’un ‘Gate 7’ adlı tribün grubuyla kardeş olan Kızılyıldız’ın “Delije” (Güçlü çocuklar) taraftar grubu, sosyal medya üzerinden birbirlerine destek mesajları yağdırdı. Habertürk’ten Bülent Günal, Nihat Uludağ ve Nur Topçu’nun haberine göre, Sırp ve Yunan taraftarlar 18 Aralık’ta oynanacak olan Galatasaray- Olympiakos basketbol maçı için İstanbul’a gelmeyi planlıyor.

Galatasaray bayrağı yaktılar

Sosyal medyada karşılıklı tehdit mesajları göze çarparken, Atina ve Selanik’teki duvarlara “Türklere ölüm”, ‘Galatasaraylılara ölüm’ sloganları yazıldığı belirtildi. Olympiakos- PAOK basketbol maçındaysa ‘En iyi Türk ölü Türk’tür’ pankartı açıldı. Kızılyıldız’ın en büyük rakibi olan Partizan’ın taraftar grubu da Galatasaray taraftar grubu Ultraslan bayrağını yaktı. Grorabi taraftar grubunun, stadyumlarının Humkoj denilen tribününde yaktığı bayrağı, CSKA Moskovalı taraftarların Partizanlılara verdiği öne sürüldü.

Korkutan maçlar

Galatasaray Sutopu Takımı, Sutopu Len Şampiyonlar Ligi’nde bir başka Sırp takımı VK Partizan’la 29 Kasım Cumartesi günü Belgrad’da karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, 27 Kasım Perşembe günü Asteras Tripolis deplasmanına konuk olacak. Yunan basını, Olympiakos taraftar grubu Gate 7’nin ilk saldırısını bu maçta yapacağını yazdı. Emniyeti alarma geçiren bir başka maçsa Bandırma’da yarın oynanacak olan Banvit-Partizan EuroCup karşılaşması. Ayrıca 4 Aralık’ta da Euroleague’de Fenerbahçe, İstanbul’da Panatinaikos’u ağırlayacak.

Bununla birlikte Kızılyıldız’ın THY Avrupa Ligi’nde TOP 16’ya kalması halinde Anadolu Efes ve Fenerbahçe; hatta grubunu 2. ve 4. bitirmesi halinde Galatasaray’la yeniden karşılaşma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe ve Efes kanadının, Euroleague yönetimine “Bizi aynı gruba düşürmeyin” talebinde bulunduğu öğrenildi.

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