Yunanistan'da köylüler SYRIZA'ya karşı ayaklandı

SYRIZA hükümetinin sosyal güvenlik sisteminde ve vergi yasalarında Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan Troyka’nın isteklerine uyarak yeni paketler hazırlaması işçi ve emekçiler kadar köylülerin de tepkisini çekiyor. Sendikalar yeni genel grevler için kararlar alırken köylüler dünden beri traktörlerle yeni reform paketlerini protesto etmek için ana arterlere çıkmaya başladı.

Evrensel'de yer alan habere göre; Tarım Bakanı Vaggeli Apostolou köylü kooperatifleri hakkında hazırlanan yasa tasarısını köylülere anlatmak için dün Trakya bölgesine gitti. Köylüler, Komotini şehrinde bakanın ziyaretine tepki gösterdi. Polis köylülerin eylemine cop ve gaz bombalarıyla saldırdı. Köylülerin bakanla görüşmeyi reddetmesi ve gösteriye devam etmeleri nedeniyle tarım bakanı programını değiştirdi. Olaylar sırasında genç bir köylünün yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bakanın programını değiştirerek vali ile görüşmeye gitmesi üzerine köylüler bu defa da valilik önünde toplandı ve valiliğe girmek istedi. Bakanın sadece bir heyet ile görüşmek istediğini köylülere bildirmesi üzerine köylüler bakanın dışarı çıkmasını talep ettiler. Bakanın bu talebi kabul etmemesi üzerine köylüler binaya girmek için polis barikatını zorladı. Arbedenin devam etmesi üzerine takviye polis getirildi. Köylüler gösteriler boyunca hükümetin gündeme getireceği yasa tasarılarının tarım ekonomisini ve köylüleri yıkıma götüreceğini vurgulayan pankartlar taşıdı.

Traktörler yola çıktı

Bütün ülke genelinde köylülerin ana arterlere çıkma kararı aldığı ve bu doğrultuda tüm ülke genelinde gösterilere başladığı bildiriliyor. Bu sabah saatlerinde tarımın yoğun olduğu şehirlerden biri olan Yannena şehrinde köylüler traktörlerle bir gösteri yaptılar. Arta şehrinde ise köylüler Artra-Atina yolunu traktörlerle kapatarak geçişleri durdurdular. Köylüler burdaa beraberlerinde getirdikleri samanları ateşe verdiler ve yola süt döktüler.

Bu arada Atina’ya giden bir grup köylü yaptığı açıklamada söz konusu yasa tasarılarının kabul edilemez olduğu ve köylülerin troyka politikalarıyla cezalandırıldığını dile getirdi. Sosyal güvenlik sistemi emeklilikten bir dizi sosyal hakka kadar yaptırımlar öngörüyor ve köylülere yeni vergi yükleri getiriliyor. Bugünden itibaren kademeli olarak ana arterlerde toplanmaların başlaması ve yolların trafiğe kapatılması bekleniyor.