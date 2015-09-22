Ekonomistler, Syriza'nın zaferi için ne diyor?

Uluslararası ekonomi kuruluşlarının uzmanları, Yunanistan'da SYRIZA'nın seçimden ikinci kez galip çıkmasının ülkedeki politik istikrarı olumlu etkileyeceğini ve resmi kreditörlerin sonuçtan memnun olacağını belirtiyor.

Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon İttifak (SYRIZA) Partisi seçimin galibi oldu.

Hükümeti kurma yetkisini almak üzere dün Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret eden Çipras, Bağımsız Yunanlılar Partisi (ANEL) ile anlaşarak parlamentoda çoğunluğu sağladığını bildirmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un huzurunda siyasi yemin ederek başbakanlık görevine başladı.

Seçim sonuçlarının Yunanistan ekonomisini ne yönde etkileyeceği ve Avrupalı kreditörlerin yeni hükümete tutumunun nasıl olacağı piyasalarda tartışılmaya başlandı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan uzmanlar, SYRIZA'nın zaferinin ülkenin siyasi istikrarı için olumlu olacağını ve Çipras'ın resmi alacaklılarıyla vardığı anlaşmaları uygulamak için tekrar meşruiyet kazandığını belirtiyor.

'Ekonomik faaliyetleri artırmak için olumlu'

HSH Nordbank Avro Bölgesi ve Gelişen Piyasalar Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, Yunanistan'da Syriza'nın seçimlerde ilk parti çıkmasının olumlu karşılandığını söyledi.

Çipras'ın Avrupalı partnerleriyle anlaşmaya vardığı reformları hayata geçirmek için artık meşruiyete sahip olduğunu vurgulayan Rubia, "Bu durum reformların uygulamaya konulma şansını artırması açısından iyi haber. Çipras, şimdi SYRIZA'dan ayrılan radikal solcuları görmezden gelme gücüne de sahip oldu" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da seçimin ardından siyasi ya da ekonomik anlamda bozulma beklemediğini belirten Rubia, reformları uygulamak zor olsa da, seçimin Yunanistan'da ekonomik faaliyetleri artırma açısından olumlu olacağını ifade etti.

'Seçim sonuçları, siyasi istikrar için umutlandırıyor'

Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu Ekonomi Profesörü Grigory Vilkov ise seçim sonuçlarını kesinlikle olumlu bulduğunu ve mevcut durumun siyasi istikrar umudu oluşturduğunu dile getirdi.

Çipras'ın daha önce Avrupalı ortaklarıyla ilgili verdiği sözleri tutamayacağını bilen ya da şüphe eden seçmenlerden dört yıllık görev aldığını anımsatan Vilkov, "Politik olarak durum kesinlikle sakinleşecek ancak ekonomik açıdan hızlı sonuçlar beklememek gerekiyor. Yunanistan ekonomisine güven bir bir miktar pozitife dönebilir ancak öncelikle bazı gerçekçi adımlar atılmalı ve icraatlar yapılmalı" diye konuştu.

Vilkov, Yunanistan'ın Avrupalı partnerlerinin ekonomik büyümeyi hızlandıracak, kamu maliyesini iyileştirecek iyi yapılandırılmış bir reform paketi görmeleri durumunda seçim sonucundan memnun olacağını kaydetti.

'Yunan halkı, bir daha aşırı 'Sol çılgınlıkları' istemediğini ortaya koydu'

Berenberg Baş Ekonomisti Holger Schmieding de Yunanistan seçimlerinin piyasalar için olumlu sonuçlar oluşturacağını belirtti.

Yunan halkının bir daha aşırı "sol çılgınlığı" istemediğini açıkça ortaya koyduğunu aktaran Shcmieding, "Neredeyse eşi benzeri görülmemiş kriz nedeniyle, Yunan halkının büyük çoğunluğu bir kez daha detaylı ve sancılı reformları uygulama pahasına olsa da ülkeyi Avrupa'da tutmayı planlayan partileri onayladı" diye konuştu.

Schmieding, Çipras'ın ilk başbakanlık döneminde yanlış politikalar uyguladığını savunarak, şunları kaydetti:

"Uysallaştırılmış bir Çipras, şimdi kurtarma anlaşmasını uygulamak zorunda kalacak. Çipras ilk başbakanlık döneminde neredeyse her şeyi yanlış yaptı. Yanlış koalisyon ortağı, yanlış maliye bakanı, yanlış politikalar ve resmi kreditörleriyle görüşmelerde yanlış strateji seçti.

Sonuç olarak, büyük sermaye kaçışlarından sonra kapanmak zorunda kaldı, iş güveni dip yaptı ve Yunanistan Avro Bölgesi'nden ayrılmanın eşiğine geldi. Seçmenler şimdi ona daha iyisini yapmak için şans verdi."

Holger Schmieding, Çipras'ın ikinci kez seçimlerden zaferle ayrılma başarısının Avrupa'daki Podemos gibi diğer radikal kemer sıkma önlemlerine karşı olan siyasi partileri cesaretlendireceğini düşünmediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Çipras resmi kreditörlerle bu yılın şubat ayının ortalarında başlayan ve temmuz ayında sonuçlanan görüşmelerde istediği sonucu alamamış, Avrupalı ortaklarının kurtarma paketi karşılığında sunduğu şartları kabul etmek zorunda kalmıştı.

Sürecin sonuna gelindiğinde ise Çipras, SYRIZA hükümetinin yaklaşık altı aylık icraatlarının Yunan halkının onayına sunulması için erken seçime gidilmesi kararı aldığını açıklamıştı.