İktidara geldiğinde KDV'yi artıran Syriza'dan seçim vaadi: Eğitimde KDV'yi kaldıracağız

İktidardayken pek çok kalemde KDV'yi artıran Syriza, seçimleri yeniden kazanması durumunda eğitimde KDV'yi kaldıracağını açıkladı.

Kathimerini'nin haberine göre , iktidardayken pek çok kalemde KDV'yi artıran Syriza, iktidara yeniden gelmesi durumunda özel eğitim kurumlarında KDV'yi kaldrıacağını öne sürdü.

Syriza tarafından yapılan açıklamada eğitimde KDV'nin kaldırılmasının "binlerce hane için ana öncelik" olduğu bildirilirken, Avrupa Komisyonu sözcüsü Annika Breidthardt, eğitim KDV'sinin kendilerince istenmediğini, Syriza tarafından konulduğunu belirtti. Syriza ise verginin kreditörlerce istendiğinde ısrar etti.