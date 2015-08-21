Syriza'nın solu gitti



Yunanistan'da yardım programı için sağlanan anlaşmanın ardından siyaset çalkantılı bir döneme girdi. Uluslararası alacaklıların istediği reformlar ve tasarruf önlemlerine karşı çıkan Syriza'nın sol kanadı, erken seçim kararı alınmasının ardından partiden ayrıldığını ilan etti.

Başbakan Aleksis Tsipras'ın icraatlarına destek vermeyen Panagiotis Lafazanis liderliğindeki 25 milletvekili parlamento grubu oluşturmak için başvuruda bulundu. Parlamentodan yapılan açıklamada, grubun 'Halk Birliği' adını aldığı belirtildi. Grubun kısa zaman içinde de parti kurmayı planladığı ifade ediliyor.

Şimdiki dağılımına göre Halk Birliği Grubu, 124 sandalyesi kalan Syriza ve 76 sandalyeli Yeni Demokrasi partisinin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Üç günlük süre

Syriza lideri Aleksis Tsipras, erken seçim yolunu açmak için perşembe akşamı başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Şimdi de anayasaya göre ya istifa eden başbakanın ya da başka bir politikacının üç gün içinde ülkeyi erken seçime götürecek ve parlamentodan güven oyu alabilecek geçici hükümetin kurması gerekiyor.

Eğer ilk denemede Tsipras, hükümet kurmayı başaramazsa bu kez geçici hükümeti kurma görevi parlamentodaki ikinci güce verilecek. İkinci hükümet kurma görevini devralan kişinin de üç gün süresi var. Eğer ana muhalefet de hükümet kuramazsa, bu kez parlamentoda üçüncü sırada olan siyasi güç görevi devralacak. Şimdiki meclis aritmetiğine göre de bu güç Syriza'dan ayrılan Halk Birliği Grubu.

Merkel'den uyarı

20 Eylül'de erken seçim kararı alınmasının ardından Avrupa Birliği'nde gözler yeniden Atina'ya çevrildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın söz verdiği refromların planlanan erken seçimlerden bağımsız olarak hayata geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Merkel varılan anlaşmaların seçim sürecinde de geçerli olduğunu ifade etti. Yeni yardım programının üç yıl için öngörüldüğüne dikkat çeken Merkel, Tsipras'ın başbakanlık görevinden istifasının da bunu değiştirmeyeceğini dile getirdi.