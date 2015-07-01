Yunanistan resmen iflas etti, şimdi ne olacak?

Yunanistan, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ödemesi gereken 1.6 milyar Euro’luk borç taksidini ödeyemedi. IMF, TSİ saat 00.00’dan hemen sonra, Yunanistan’ın borç taksidini ödemediğini teyit etti. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın dün sunduğu kurtarma programını uzatma teklifine Eurogroup'tan 'hayır' cevabı geldi. Eurogroup, bugün 12.30'da yeniden toplanacak. Ancak Eurogroup Başkanı, yeni bir kurtarma programı için 5 Temmuz'daki referandumun bekleneceğini belirtti.

'Modern siyasi tarihin yeni sayfası'

Bununla birlikte Atina'da herkes 5 Temmuz'daki referanduma odaklandı. ‘evetçiler’ ve ‘hayırcıların’ kıran kırana mücadele edeceği konuşulurken, Sputnik’te yer alan habere göre, Atina’nın siyasi gündeminde iki farklı bakış açısı hakim. 'Ülkenin modern siyasi tarihine yeni bir sayfa' olarak geçen bugünün ilk saatlerinde, SYRIZA-ANEL koalisyonu içerisinde açılması muhtemel yeni bir ‘isyan bayrağının’ ilk öncü sarsıntıları hissedilmeye başladı.

Referandumdan sonra değerlendirilecek

Hürriyet’te yer alan habere göre, Atina'nın önerisinde Yunanistan'a üçüncü bir kurtarma paketi verilmesi ve mevcut borçların da yeniden yapılandırılarak daha uzun vadeye yayılması teklif ediliyordu. 2 yıl süreli 29,1 milyar euro'luk yeni kurtarma paketinin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) olarak adlandırılan kuruluş tarafından yönetilmesi de teklifte yer alan başlıklar arasındaydı.

Ancak Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, yeni önerilerin ancak Pazar günkü referandumun ardından masaya yatırılabileceğini ifade etti. Finlandiya Maliye Bakanı Alexander Stubb, Eurogrup toplantısının bittiğini ve yeni bir paket üzerinde anlaşma olmadığını twit attı. Bakan sürecin bundan sonra "normal prosedürler" üzerinden ilerleyeceğini açıkladı.

İkinci görüşme bugün

Öte yandan, Eurogrup başkanı Djjselbloem'in sözcüsü Twitter adresinden Tsipras'tan yeni bir mektup geldiğini ve bugün sabah bir telekonferans daha yapılacağını duyurdu.

Fitch yunanistan'ın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu "CCC"den "CC"ye düşürdü.

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kredi notunun indirilmesine gerekçe olarak, Yunanistan hükümeti ve resmi kreditörleri arasındaki müzakerelerin durma noktasına gelmesi gösterildi. Bu durumun, Yunanistan'ın devlet tahvillerini de içeren borç yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ciddi derecede yükselttiği belirtildi.

Ödeyemeyeceklerini dün söylemişlerdi

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis Yunanistan’ın dün IMF’ye olan borcunu ödemeyeceğini söylemişti. Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, olağanüstü telekonferans toplantısında Yunan hükümetinden aldıkları resmi teklifi tartışacaklarını duyurmuştu.

Yunanistan, Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kreditörlüğünde 2 yıllık mali program ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep ediyor.

Şimdi ne olacak?

-Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan 1,6 milyar euroluk borcunu ödeyemedi ve temerrüde düştü.

-Bir ülkenin temerrüde düşmesi, borçlarını vadesinde ödeyememesi anlamına geliyor.

-IMF'ye olan borcun ödenmemesi durumunda ise borç alan ülkelere 30 gün içerisinde vadesi geçmiş borcu ödeme hakkı tanınabiliyor.

-Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan'a bu hakkın tanınmayacağını daha önce dile getirmişti.

-Avrupa'nın sorunlu ülkelere sunduğu kurtarma paketlerinin şartlarına göre, IMF'ye olan borç zamanında ödenmezse kurtarma paketine katkı veren Euro Bölgesi ülkeleri ile Avrupa merkez bankası -(ECB) borçları da zamanında geri ödenmemiş sayılıyor.

-Bu tablonun oluşmasıyla birlikte elinde Yunanistan devlet tahvili tutan şahıs ve kurumlar da borçlarının geri ödenmediğini iddia etme hakkına sahip oluyor.

-Temerrüde düşen bir ülkeye borç veren herkes, acilen ana para geri ödemesi talep edebiliyor

-Yani toplam borcu 320 milyar euro ile milli gelirinin yüzde 177'sine denk gelen Yunanistan, eğer temerrüde düşerse alacaklılar bu tutarın faiz harici ana parasının acilen ödenmesini talep edebilir.

-Yunanistan'ın IMF borç taksidini ödeyememesi aynı zamanda IMF tarihinde de bir ilkin gerçekleşmesine yol açacak.

-Şu ana kadar hiçbir gelişmiş ülke Fon'a olan borcunu geri ödemede gecikme yaşamamıştı.

-Bu konuda bir ilki gerçekleştirecek olan Yunanistan, Sudan, Peru, Liberya ve Zambia gibi ülkelerle birlikte 'IMF borcunu ödeyemeyen ülkeler' listesinde yerini alacak.

-Ancak Yunanistan 'taksidi ödeyemiyorum' dese de IMF ile olan ilişkisi kesilmiyor. Çıkarılan ödeme planına göre ülkenin aldığı yardım paketinin IMF'ye olan son taksidi 2057 yılında.

-IMF'ye Yunanistan'dan acilen tüm borcun geri ödemesini talep edecek ya da mevcut geri ödeme takviminin işletilmesini isteyecek.

Yardımcısı, Tsipras'a kafa tuttu

Başbakan Alexis Tsipras'ın almış olduğu referandum kararına destek vermeyen SYRIZA ve iktidarın küçük ortağı Bağımsız Helenler (ANEL) milletvekilleri açıkça AB ve IMF ile anlaşma yolları aramaya koyuldu. Nitekim Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis dün gece devlet televizyonu ERT’e önemli açıklamalarda bulundu. Tsipras’a dolaylı yoldan kafa tutan Dragasakis, geçen cuma gecesi alınan referandum kararının yanlış olduğunu vurguladı ve bir an evvel AB ile anlaşılması gerektiğini savundu.

ANEL'in önde gelen simalarından Thanasis Papahristopoulos da Dragasakis ile benzer ifadeler kullandı. Mega kanalına konuşan ve referandum kararının hatadan ibaret olduğunu söyleyen Papahristopoulos yine hükümete bir an evvel Brüksel ile anlaşma çağrısı yaptı.

Enerji bakanı: Bu durum geçici, B planımız var

Öte yandan, Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, tam tersi düşünenlerin liderliğine soyundu. İflastan birkaç saat önce bir Rus kanalına konuşan Lafazanis, hükümetin bir ‘B planı’ olduğunun altını çizdi.

“Bankalar AB’deki hükümran çevrelerin tavrı yüzünden kapandı. Geçici bir olay. Referandumdan sonra bankalar tekrar açılacak’ diyen Lafazanis, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa’nın hükümran çevreleri, referandumdaki olası bir ‘hayır’ kararı sonrası bankalara destek mekanizmasını devreye sokmazsa, hükümet bu yeni durumu atlatmak için alternatif planı devreye sokacak. Bu plan Yunanistan halkınca olumlu karşılanacaktır.”