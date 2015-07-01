Borç krizindeki Yunanistan'da Eşref Amca manşet oldu

İflasın eşiğindeki Yunanistan'da, yaşanan ekonomik krizin sonuçları sokakta fazlasıyla gözlemleniyor. Gazeteler de, Yunan halkının çektiği sıkıntıları sayfalarına taşırken, 1999 Düzce depreminin sembollerinden Eşref Amca'nın fotoğrafı kullanıldı.

Yunanistan, 323 milyar Euro'luk borcuyla iflas bayrağını çekmek üzere.

Kreditörlerin dayattığı tasarruf tedbirlerini 5 Temmuz'da referanduma sunma kararı alan ve IMF'ye olan borcunu ödeyemeyen ülke çıkış yolu ararken, halk da büyük sıkıntı içinde.

Bankaların kapalı, ATM’lerden günlük sadece 60 euro çekilebiliyor, birçok yerde kredi kartı kabul edilmiyor, ilaç ile benzin sıkıntısı yaşanıyor.

İşte bu durumu sayfalarına taşıyan Yunan Star gazetesi, halkın yaşadığı sıkıntıyı yansıtmak için yaptığı manşet habere ATM kuyruğunda bekleyen Yunanlar'ın önünde elinde ekmekle gözyaşlarını silen bir kişinin fotoğrafını koydu. ntv.cm.tr'de yer alan habere göre, iki fotoğrafın Photoshop’la birleştirilmesiyle üretilen bu karede bulunan 'ekmekli amca', 1999'daki Düzce depreminde yıkılan evinin önünde ağlayan Eşref Amca'ydı.

Anadolu Ajansı’ndan Abdurrahman Antakyalı’nın çektiği ve sonrasında depremle ilgili yardım kampanyalarında afiş olarak kullanılan, 'Ekmekli Dede' fotoğrafı Eşref Cengiz’e aitti ve Cengiz 2004 yılında hayatını kaybetmişti.