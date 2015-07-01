Yunanistan borcunu ödemedi



Uluslararası Para Fonu (IMF) gece yarısı yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın 1,5 milyar euro tutarındaki borcunu ödemediğini teyit etti. Açıklamayı yapan IMF Sözcüsü Gerry Rice, Atina'dan kendilerine ödeme yapılmadığını belirterek Yunanistan'ın ancak borçlarını ödemesi durumunda yeni kaynak elde edebileceğine dikkat çekti.

IMF yönetiminin ödenme yapılmadığı konusunda bilgilendirildiğini ve Atina yönetiminin geri ödeme süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Rice, IMF yönetiminin bu talebi görüşeceğini kaydetti.

Bu açıklama ile birlikte temerrüde düşen Yunanistan, IMF'ye borcunu zamanında ödemeyen ilk gelişmiş Avrupa ülkesi oldu. Şimdiye kadar gelişmekte olan yoksul Afrika ülkeleri ve Arjantin gibi kalkınmakta olan ülkeler, IMF'ye borcunu zamanında ödeyememişti.

IMF ne yapacak?

IMF, borcunu ödeyemeyenlere karşı herhangi bir yaptırım uygulamıyor, borçlularına sadece uyarı gönderiyor. IMF Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta yaptığı açıklamada kapıların tamamen kapatılmadığı mesajını vermişti.

Gece yarısı ödeme süresi ile birlikte yardım programının süresi de doldu. Yunanistan alacaklıları ile anlaşamadığı için Euro ülkeleri Yunanistan'ın yardım programının süresini uzatmama kararı almıştı.