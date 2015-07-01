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Ekonomi
Deutsche Welle

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu indirdi

Atina'nın referandum kararı kredi derecelendirme kuruluşlarını harekete geçirdi. S&P'nin ardından Fitch Ratings de Yunanistan'ın kredi notunu bir kademe düşürdü.

01 Temmuz 2015 11:48


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu CCC seviyesinden CC'ye indirdi.

Fitch Ratings, karara gerekçe olarak Yunanistan'da Pazar günü yapılacak referandumu gerekçe gösterdi.

Referandumda uluslararası kreditörlerin tasarruf ve reform talepleri halkın oyuna sunulacak.

'Referandumdan evet çıksa bile...'

Fitch'in not düşürme gerekçesinde, referandumdan taleplere evet çıkması halinde bile erken seçimin gündeme geleceği, Yunanistan'da mevcut parlamentonun üçte ikisinin tasarruf karşıtı milletvekillerinden oluştuğuna dikkat çekildi.

Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürmüştü. Bir kademe sonrası D yani iflas anlamı taşıyor. S&P, Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalini de yüzde 50 olarak duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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