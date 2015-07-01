Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu indirdi



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu CCC seviyesinden CC'ye indirdi.

Fitch Ratings, karara gerekçe olarak Yunanistan'da Pazar günü yapılacak referandumu gerekçe gösterdi.

Referandumda uluslararası kreditörlerin tasarruf ve reform talepleri halkın oyuna sunulacak.

'Referandumdan evet çıksa bile...'

Fitch'in not düşürme gerekçesinde, referandumdan taleplere evet çıkması halinde bile erken seçimin gündeme geleceği, Yunanistan'da mevcut parlamentonun üçte ikisinin tasarruf karşıtı milletvekillerinden oluştuğuna dikkat çekildi.

Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu CCC'den CCC-'ye düşürmüştü. Bir kademe sonrası D yani iflas anlamı taşıyor. S&P, Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalini de yüzde 50 olarak duyurmuştu.

