Alman Meclisi Yunanistan krizini görüşüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)

Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble bugün

Yunanistan kriziyle ilgili son gelişmeleri Federal Meclis üyelerine aktaracak. Merkel,

müzakerelerin neden çıkmaza girdiğine açıklık getirecek.

Federal hükümeti oluşturan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD gelişmelerden

Yunan hükümetini sorumlu tutuyor. Sol Parti ve Yeşiller temsilcileri ise Berlin ve

Brüksel'in de hatalı davrandığını savunuyor.

'Merkel'in tasarruf politikası iflas etti'

Sol Parti ve Yeşiller Partisi, Yunanistan krizi nedeniyle Merkel'den hükümet açıklaması

talep etmişti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "Merkel ideolojik

nedenlerden ötürü şimdiye kadar izlediği politikaları sürdürürse ağır bir hata

yapacaktır" uyarısında bulunmuştu.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Başbakan Angela Merkel'in tasarruf

politikasının iflas ettiğini" ileri sürmüştü. Peter, "Merkel'i Atina ile müzakereleri yeniden

başlatmak için her türlü adımı atmaya" çağırmıştı.

Kurtarma paketinin süresi dolan Yunanistan iflasa doğru sürükleniyor. Euro Bölgesi

maliye bakanları, Yunanistan'ın yeni tekliflerini görüşmek için bugün

bir araya geliyor.