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Dünya
Deutsche Welle

Alman Meclisi Yunanistan krizini görüşüyor

Yunanistan krizi Almanya'da gündemden düşmüyor. Koalisyon liderleri bugün Federal Meclis'i gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Muhalefet, Başbakan Angela Merkel'i suçluyor.

01 Temmuz 2015 11:46

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)
Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble bugün
Yunanistan kriziyle ilgili son gelişmeleri Federal Meclis üyelerine aktaracak. Merkel,
müzakerelerin neden çıkmaza girdiğine açıklık getirecek.

Federal hükümeti oluşturan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD gelişmelerden
Yunan hükümetini sorumlu tutuyor. Sol Parti ve Yeşiller temsilcileri ise Berlin ve
Brüksel'in de hatalı davrandığını savunuyor.  

'Merkel'in tasarruf politikası iflas etti'

Sol Parti ve Yeşiller Partisi, Yunanistan krizi nedeniyle Merkel'den hükümet açıklaması
talep etmişti. Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, "Merkel ideolojik
nedenlerden ötürü şimdiye kadar izlediği politikaları sürdürürse ağır bir hata
yapacaktır" uyarısında bulunmuştu.
Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Başbakan Angela Merkel'in tasarruf
politikasının iflas ettiğini" ileri sürmüştü. Peter, "Merkel'i Atina ile müzakereleri yeniden
başlatmak için her türlü adımı atmaya" çağırmıştı.

Kurtarma paketinin süresi dolan Yunanistan iflasa doğru sürükleniyor. Euro Bölgesi
maliye bakanları, Yunanistan'ın yeni tekliflerini görüşmek için bugün
bir araya geliyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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