Yunanistan 'kemer sıkma' için referandum kararı aldı

AB ile yapılan müzakereler tıkanma noktasına gidince Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, olağanüstü topladığı bakanlar kurulundan sonra yaptığı açıklamada, referandum kararı aldıklarını söyledi.

Referandumun 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirten Çipras, bu konuda siyasi parti liderleri ve Avrupalı liderlerin de bilgilendirildiğini söyledi. Çipras, Yunan halkının bu konuda baskı ve şantajlara maruz kalmadan özgür iradesiyle karar vermesi için, Avrupalı kurumlardan 30 Haziran’da sona eren Yunanistan’ın kalkınma programının bir süre daha uzatılmasını yazılı olarak talep edeceğini belirtti.

Kreditörlerin öne sürdüğü koşulların sonu gelmeyen kemer sıkma politikalarını kabul etmek anlamına geldiğini ifade eden Çipras, buna rağmen referandum sonucunun ne şekilde olursa olsun buna uyacağını bildirdi.

Bu arada, başbakanlık konutundan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji, Çevre ve Üretim Yeniden Yapılandırma Bakanı Panayotis Lafazanis ve İdari Reformlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Katruggalos, hükümetin referandumdaki tutumunun “hayır”dan yana olacağını kaydettiler.

Başbakan Çipras, dün Yunanistan’daki mali krizin görüşüldüğü Brüksel’de kreditörlerle uzlaşma sağlanamaması üzerine Atina’ya dönerek acilen bakanlar kurulunu toplamıştı.

Müzakerelerde henüz sonuç alınamaması, Salı günü Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1.6 milyar euro borç ödemesi gereken Yunanistan'ı giderek iflasa yaklaştırıyor.

Yunanistan, 1.6 milyar euroluk borcu ödeyebilmek için, şubat ayında dondurulan 7.2 milyar euroluk fonun serbest bırakılmasını istiyor. Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu) ise fonun serbest bırakılması için SYRIZA hükümetine emeklilik ve KDV alanlarında bazı ekonomik reformlar yapılmasını şart koşuyor. Çipras geçtiğimiz günlerde bazı reform paketleriyle kreditörlerin karşısına çıkmış, ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.