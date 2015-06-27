T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan 'kemer sıkma' için referandum kararı aldı

Referandum 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek. SYRIZA, referandumda 'hayır' yönünde karar aldığını açıkladı

27 Haziran 2015 13:16

AB ile yapılan müzakereler tıkanma noktasına gidince Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, olağanüstü topladığı bakanlar kurulundan sonra yaptığı açıklamada, referandum kararı aldıklarını söyledi.

Referandumun 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirten Çipras, bu konuda siyasi parti liderleri ve Avrupalı liderlerin de bilgilendirildiğini söyledi. Çipras, Yunan halkının bu konuda baskı ve şantajlara maruz kalmadan özgür iradesiyle karar vermesi için, Avrupalı kurumlardan 30 Haziran’da sona eren Yunanistan’ın kalkınma programının bir süre daha uzatılmasını yazılı olarak talep edeceğini belirtti.

Kreditörlerin öne sürdüğü koşulların sonu gelmeyen kemer sıkma politikalarını kabul etmek anlamına geldiğini ifade eden Çipras, buna rağmen referandum sonucunun ne şekilde olursa olsun buna uyacağını bildirdi.

Bu arada, başbakanlık konutundan çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji, Çevre ve Üretim Yeniden Yapılandırma Bakanı Panayotis Lafazanis ve İdari Reformlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Katruggalos, hükümetin referandumdaki tutumunun “hayır”dan yana olacağını kaydettiler.

Başbakan Çipras, dün Yunanistan’daki mali krizin görüşüldüğü Brüksel’de kreditörlerle uzlaşma sağlanamaması üzerine Atina’ya dönerek acilen bakanlar kurulunu toplamıştı.

Müzakerelerde henüz sonuç alınamaması, Salı günü Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1.6 milyar euro borç ödemesi gereken Yunanistan'ı giderek iflasa yaklaştırıyor.

Yunanistan, 1.6 milyar euroluk borcu ödeyebilmek için, şubat ayında dondurulan 7.2 milyar euroluk fonun serbest bırakılmasını istiyor. Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu) ise fonun serbest bırakılması için SYRIZA hükümetine emeklilik ve KDV alanlarında bazı ekonomik reformlar yapılmasını şart koşuyor. Çipras geçtiğimiz günlerde bazı reform paketleriyle kreditörlerin karşısına çıkmış, ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

 

ETİKETLER

yunanistanreferandumimfkemer sıkmatroykahaber

İlgili Haberler

Yunanistan için kritik son 3 gün

Atina 1,6 milyar euroluk IMF borcunu geri ödeyebilmek için mutlaka 7,2 milyar euroluk kurtarma paketi dilimini alması gerektiğini ifade ediyor

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'ye rest çekti

Çipras: Yunan hükümeti olarak ültimatomları reddediyoruz

Piyasalar 'Çin ve Yunanistan' ile tedirgin

Avrupa tahvilleri ve ABD hazine tahvilleri düşüş kaydetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24