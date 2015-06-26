Piyasalar 'Çin ve Yunanistan' ile tedirgin

Avrupa tahvilleri ve ABD hazine tahvilleri, Yunanistan ile kreditörleri arasındaki görüşmelerde son çabaların harcanması ile birlikte düşüş kaydetti. ABD hisseleri dalgalanırken, Çin hisse senetleri sert düşüşler kaydetti.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksi New York saati ile 12:46’da yüzde 0.1 düşerken, Stoxx Europe 600 Endeksi, günü yüzde 0.1 artış ile tamamladı.

ABD’de 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi 5 baz puan artış ile yüzde 2.46 oldu ve 2 haftanın en yüksek seviyesine geldi. Almanya’nın 10 yıllıkları 7 baz puan artış ile yüzde 0.93 seviyesine geldi. İspanya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 4 ayın en yüksek haftalık artışını kaydetti. Euro dolar karşısında değer kaybetti ve 1.1146 dolar seviyesine geldi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısının, gelecek hafta borç geri ödemesi yapmak durumunda olan Yunanistan için belirleyici olduğunu söyledi.

Euro Grubu görüşmelerinde, Bloomberg’in aktardığına göre kreditörlerin, Yunanistan’a 5 ay erteleme ve 15.5 milyar euro (17.3 milyar dolar) kredi teklifinde bulunduğu ancak Yunanistan'ın 15.5 milyar euroluk kurtarma planı uzatma teklifini kabul etmediği belirtildi.

Bank of America Merrill Lynch baş Avrupa ekonomisti Gilles Moec, Hong Kong'da Bloomberg TV'den Angie Lau'ya yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan için zaman tükeniyor" dedi ve "Problem şu; eğer gelecek hafta uyandığımızda anlaşma konusunda gerçek bir ilerleme olmamışsa, Yunan halkı sorunu ellerinde bulacak. Eğer bankalara hücum olursa, durumu kontrol altına almak gerçekten zor olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Çin hisse senetleri, ekonomik iyileşmeye ilişkin işaretlerin politika yapıcıların teşvikleri artırmayacağı anlamına gelmesi endişesi, kredili işlemlere getirilen kısıtlamalar ve yeni halka arzlarla likiditenin azalması sonucu Aralık 1996’dan bu yana en büyük 2 haftalık düşüşü sergiledi.