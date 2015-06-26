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Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras, AB'ye rest çekti

Çipras: Yunan hükümeti olarak ültimatomları reddediyoruz

26 Haziran 2015 20:40

Yunanistan ile kreditörleri arasındaki reform karşılığı mali yardım görüşmeleri bir kez daha çıkmaza girdi. Reuters’in haberine göre; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “Yunan hükümeti olarak ültimatomları reddediyoruz" dedi.

Müzakerelerde henüz sonuç alınamaması, Salı günü Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1.6 milyar euro borç ödemesi gereken Yunanistan'ı giderek iflasa yaklaştırıyor.

Yunanistan, 1.6 milyar euroluk borcu ödeyebilmek için, şubat ayında dondurulan 7.2 milyar euroluk fonun serbest bırakılmasını istiyor. Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu) ise fonun serbest bırakılması için SYRIZA hükümetine emeklilik ve KDV alanlarında bazı ekonomik reformlar yapılmasını şart koşuyor. Çipras geçtiğimiz günlerde bazı reform paketleriyle kreditörlerin karşısına çıkmış, ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Çipras AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "AB'nin kuruluş prensipleri arasında demokrasi, birlik, eşitlik ve karşılıklı saygı yer alır. (Birlik) şantaj ve ültimatomlar üzerine kurulmamıştır... Kimsenin bu prensipleri tehlikeye atma hakkı yoktur" dedi.

Piyasa kaynakları Çipras'ın bu açıklamalarının ardından euronun 1.12 dolardan 1.11710'a kadar gerilediğini belirttiler. 

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