Yunanistan için kritik son 3 gün

Gelecek hafta Salı gününe kadar Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcunu ödemesi gereken Yunanistan, zamanın daralmasına karşın alacaklılarıyla bir uzlaşmaya varamadı.

Dün gece geç saatlere kadar devam eden görüşmelerden sonuç çıkmazken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini de dile getirdi.

"Bazı alanlarda geriye dahi gittik" diyen Merkel, Yunanistan tarafından gelen açıklamalara da sert tepki göstererek "Yunanistan'ın şantajlarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Atina 1,6 milyar euroluk IMF borcunu geri ödeyebilmek için mutlaka 7,2 milyar euroluk kurtarma paketi dilimini alması gerektiğini ifade ediyor.

Ancak Euro Bölgesi ve IMF yetkilileri yardımın gönderilmesi için önce Yunanistan hükümetinin 'ikna edici' bir kemer sıkma programı açıklaması gerektiğini vurguluyor.

Son olarak bu hafta başında Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras 8 milyar euroluk kesintileri kapsayan bir planı alacaklıların önüne koymuş, ancak bu teklif kabul görmemişti.

IMF'nin memur maaşlarında indirim talebini reddeden Syriza hükümeti ise 'kırmızı çizgileri' olduğunu belirterek bu önerileri reddetmişti.

Kritik Cumartesi günü

Euro Bölgesi maliye bakanları Cumartesi günü bir kez daha Yunanistan gündemiyle acil bir toplantı gerçekleştirecek.

Reuters haber ajansına konuşan bir Euro Bölgesi yetkilisi, o toplantıda Tsipras ve ekibinin önüne konacak olan kemer sıkma planının son teklif olacağını ifade etti ve "Eğer Yunanistan hayır derse tetiğe basmış olacak. Oyun bitecek" dedi.

Yunanistan'ın haftasonu bir anlaşmaya varamaması halinde Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte ülkeden ciddi bir para çıkışı yaşanabileceği ve Yunan vatandaşlarının da bankalardaki birikimlerini çekmek için şubeler önünde uzun kuyruklar oluşturabileceği ifade ediliyor.

Anlaşma olmaması durumunda Pazartesi günü Yunan bankalarının açılıp açılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Euro Bölgesi başkanı Jeroen Dijsselbloem, her şeye rağmen Atina'ya kapının hâlâ açık olduğunu ifade ederek "Yeni tekliflerle gelebilirler ya da kendilerine sunulan paketi kabul edebilirler" dedi.

Syriza yeni önerilere tepkili

Syriza partisinin milletvekilleri ise Başbakan Tsipras'ın önüne konan kemer sıkma paketine sert tepki gösteriyor.

Syriza'nın Meclis sözcüsü Nikos Filis Yunan kanalı Mega TV'ye verdiği mülakatta, "Alacaklıların Yunanistan'ı ortadan kaldıracak teklifleri tekrar masaya getirmesi, şantajların doruk noktasına ulaştığını gösteriyor" dedi.

Koalisyonun küçük ortağı Bağımsız Yunanistan partisi ise önerilen paketin kabulü karşılığında mutlaka borcun bir kısmının silinmesi gerektiğini savunuyor.

Brüksel'deki toplantılar sırasında Tsipras ve ekibinin borç silinmesi konusunu gündeme getirmek istediği, ancak IMF ve Euro Bölgesi yetkililerinin bu konuyu konuşmaya dahi açık olmadığı ifade ediliyor.