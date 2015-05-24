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Dünya

Yunanistan IMF'ye ödeme yapmayacak

Yunanistan İçişleri Bakanı: IMF'ye 1,8 milyar dolar borcumuz var ancak bu para verilmeyecek öyle bir para yok

24 Mayıs 2015 18:24

Yunanistan'ın İçişleri Bakanı, ülkenin Haziran ayında IMF'ye yapacağı borç ödemesini yerine getiremeyeceğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Yunanistan İçişleri Bakanı Nikos Voutsis, Yunan kanalı Mega TV'nin haftasonu programında, "Haziran'da IMF'ye ödenmesi gereken toplam tutar 1,8 milyar dolar. Bu para verilmeyecek ve çünkü ödeme yapacak öyle bir para yok" dedi.

İçine girdiği borç krizi nedeniyle tahvil piyasalarından gelir elde edemeyen Yunanistan, Avrupalı kreditörlerinin istedikleri reformları yerine getiremediği gerekçesiyle, kredi yardımı da alamıyor.

Atina, önündeki borçları temizlemek, maaşları ve emekli maaşlarını ödemek için devletin kasasındaki paraları tüketiyor.

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