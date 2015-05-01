Çipras'tan reklam arasında 'Montblanc' ayarı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yemin töreninde kullandığı ''Montblanc'' marka kalemi başına dert oldu. Çipras, yüzlerce Euro değerindeki kalemi, katıldığı son televizyon programında da kullanınca bazı kesimlerden tepki aldı.

Çipras, katıldığı televizyon programında kullandığı ''Montblanc’' marka lüks kalemi, reklam arasının ardından plastik ucuz bir kalemle değiştirdi. Reklam arasında yapılan bu değişikliğin nedeni açıklanmazken, Çipras’ın lüks kalemle görünmesinin başbakanlık danışmanlarını rahatsız ettiği yorumu yapıldı.

‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’

Alman Bild gazetesi ise, ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan Başbakanı’nın pahalı bir kalemle ekran önüne çıkmasını eleştirdi ve “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” yorumunu yaptı. “Star Channel” isimli kanala çıkan Çipras, 3 saat boyunca Yunan halkına hükümet politikalarından ve halkı ilerleyen dönemlerde nelerin beklediğinden söz etti.