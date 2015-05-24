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Dünya

Çipras: İlave vergi artırımı kabul edilemez

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kreditörlerle uygulanabilir ancak onur kırıcı olmayan bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti

24 Mayıs 2015 00:14

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, SYRIZA Merkez Komitesi toplantısında bir konuşma yaptı. Müzakerelerde bazı ödünler verdiklerini ancak "kırmızı çizgileri" olduğunu söyleyen Çipras, ilave vergi artırımlarının ve yeni emek reformlarının kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Borç müzakerelerinde artık sona gelindiğini, kreditörlerle uygulanabilir ancak onur kırıcı olmayan bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduklarını belirten Yunanistan Başbakanı, borç verenleri de "ödün" vermeye çağırırken, bazı yabancı yetkililerin görüşmelerin bozulması için çaba sarf ettiğini öne sürdü.

 

SYRIZA içinde muhalefet

 

soL Haber Portalı'nı haberine göre, SYRIZA-ANEL hükümetinin Troyka (IMF, Avrupa Merkez Mankası ve Avrupa Birliği) ile uzlaşmacı tavrına karşı parti içinde de sesler yükselmeye başladığı iddia edildi.

İddiaya göre "parti içi muhalefet"in başını, liderliğini Enerji Bakanı Panayiotis Lafazanis'in yaptığı "Sol Platform" çekiyor. Partinin seçim öncesi vaatlerinden ayrı düşecek bir anlaşmayı reddeden Sol Platform, alternatif para kaynaklarına ilişkin bir karşı tasarı hazırlıyor.

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