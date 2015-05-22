Çipras nakliye uçağıyla AB zirvesine gitmek zorunda kaldı



Ülkesi iflasın eşiğinde olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Letonya'nın başkenti Riga'daki Avrupa Birliği Doğu Ortaklığı Zirvesi'ne askeri nakliye uçağıyla gitmek zorunda kaldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB liderlerinin Riga kentindeki toplantısına katılmak üzere, hareket etmek istedi.

Ancak Çipras başbakanlık, dışişleri ve savunma bakanlığına ait olan 3 adet VIP uçağı bakımda olduğu için uçak bulamadı.

Bunun üzerine Çipras, Merkel gibi Avrupa liderlerleriyle buluşmak için Riga kentine Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 nakliye uçağı ile uçmak zorunda kaldı.

Yunan medyası uçaklar için gereken yedek parçaların parasızlıktan dolayı alınamamış olabileceğini ve başbakanlığın özel bir uçak dahi kiralamayacak kadar zor durumda olabileceğini belirtiyor.