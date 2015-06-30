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Ekonomi

Yunanistan için son umut: Euro Bölgesi maliye bakanları toplandı

Maliye bakanları, Yunanistan'ın uzatma teklifini kabul etmezse ülke temerrüde düşecek

30 Haziran 2015 22:55

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in IMF’ye olan borçlarını ödemeyeceklerini açıklamasının ardından gözler, Euro Bölgesi maliye bakanlarının bu akşam TSİ 20.00'de telekonferans üzerinden yapacakları görüşmeye çevrildi. Varufakis, Yunanistan'ın kreditörlerle son anda mali yardım anlaşmasına varılması olasılığı hakkındaki soruyu "Öyle umuyoruz" diyerek yanıtladı.

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, olağanüstü telekonferans toplantısında Yunan hükümetinden aldıkları resmi teklifi tartışacaklarını duyurdu. Yunanistan, Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kreditörlüğünde 2 yıllık mali program ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etmişti.

Maliye bakanları, teklifi kabul etmediği takdirde Yunanistan'ın mevcut programının vadesi bu gece dolacak ve ülke resmi olarak temerrüde düşecek. Hukuki bir kavram olarak kullanılan "temerrüt", kişinin borçlandığı edimi (iş-eylem) hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Temerrüt, alacaklının ve borçlunun temerrüdü olarak iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Borcun yerine getirilmesi- ödenmesi mümkün olduğu halde ifadaki ve ifayı kabuldeki gecikme temerrüt için yeterli olarak görülüyor. Temerrüt için ayrıca kusur aranmaz. Borçlunun temerrüdü aslında geçici bir durum olarak anılıyor. Zamanla borçlu ya tamamen ödememe durumuna girer ya da borcunu anaparaya uygulanan temerrüt faiziyle birlikte öder.

 

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