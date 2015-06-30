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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan'dan anlaşma teklifi

Yunanistan, kreditörlerden iki yıllık bir yardım programı talebinde bulundu. Ancak Merkel, referandum öncesi Almanya’nın yeni bir paketi görüşmeyeceğini açıkladı.

30 Haziran 2015 21:06

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, paralel borç yapılanması çağrısıyla
kreditörlere iki yıllık bir yardım programı teklifi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Yunan hükümeti, bugün Avrupa İstikrar
Mekanizması ile mali ihtiyaçlarını tamamen
karşılayacak, paralel borç yapılanması içeren 2 yıllık bir anlaşma teklifinde bulundu” denildi.

Yunanistan'ın müzakere masasında kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Atina'nın Euro
Bölgesi'nde kalmak için her zaman uygun bir çözüm arayacağı kaydedildi.

Haber sitesi Politico tarafından yayınlanan bir haberde ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın
yazdığı bir mektupta kreditörlerden, yeni bir paket yürürlüğe girene kadar teknik hatalardan kaçınmak
için şu anki yardım programının kısa bir süreliğine uzatılmasını istediği bildirildi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Yunanistan'daki referandum öncesi,
üçüncü bir yardım paketi önerisini görüşmeyeceğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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