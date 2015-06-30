Yunanistan'dan anlaşma teklifi

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, paralel borç yapılanması çağrısıyla

kreditörlere iki yıllık bir yardım programı teklifi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Yunan hükümeti, bugün Avrupa İstikrar

Mekanizması ile mali ihtiyaçlarını tamamen

karşılayacak, paralel borç yapılanması içeren 2 yıllık bir anlaşma teklifinde bulundu” denildi.

Yunanistan'ın müzakere masasında kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Atina'nın Euro

Bölgesi'nde kalmak için her zaman uygun bir çözüm arayacağı kaydedildi.

Haber sitesi Politico tarafından yayınlanan bir haberde ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın

yazdığı bir mektupta kreditörlerden, yeni bir paket yürürlüğe girene kadar teknik hatalardan kaçınmak

için şu anki yardım programının kısa bir süreliğine uzatılmasını istediği bildirildi.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Yunanistan'daki referandum öncesi,

üçüncü bir yardım paketi önerisini görüşmeyeceğini bildirdi.