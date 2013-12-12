Yüksekova'da üçüncü cenaze

Polisin öldürdüğü İşbilir kardeşlerin cenaze töreninde çıkan gerginlikte yine polis kurşunuyla öldürülen Bemal Tokçu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı Yüksekova'da cenazeye katılan yaklaşık 5 bin kişi Kışla Mahallesi'nde bulunan Kışla Camisi önünde toplandı. Cenaze namazı kılındıktan sonra da Tokçu'nun cenazesi, belediyeye ait cenaze aracına konularak ilçe merkezinde bulunan Orman Mahallesi'ndeki Orman Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa kadar yürüyen kalabalık da yürüyüş boyunca 'Şehit namırın' (şehitler ölmez), 'Biji serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) diye slogan attı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Tokçu'nun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, yakınları mezarı başında fenalık geçirdi. Yakınlarını, cenaze törenine katılanlar teselli etti. BDP İlçe Başkanı Nail Durmaz, yaptığı Kürtçe konuşmada faillerin ortaya çıkarılmasını istediklerini belirterek, "Tahrip edilen mezarlar için yürüdüler ve 3 arkadaşımız bu tahrip edilen mezarlar için canlarını verdiler. Biz de Kürt halkı olarak, bu mezarlıkların üzerinde söz veriyoruz. Kanımızın son damlasına kadar bunlara sahip çıkacağız ve failler ortaya çıkıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Cenazenin toprağa verilmesinden sonra da kalabalık ilçe merkezinde bulunan Musa Anter Parkı'na kadar yürüdü. Kalabalık burada da kurulan taziye çadırında Tokçu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kalabalık daha sonra da yoğun kar yağışı altında dağıldı.

Bu arada, ilçe merkezinde toplanan 10-15 kişilik bir grup gösterici, kısa süreli gerginliğe neden oldu. Göstericiler, caddede güvenlik önlemi alan polislerin bulunduğu bölgeye havai fişek attı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle gerginlik kısa sürdü. İlçede kepenkler de gün boyu kapalıydı.