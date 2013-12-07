Yüksekova'daki cenazeye binlerce kişi katıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lilerin mezarlarının tahrip edilmesine ilişkin yapılan protesto eyleminin ardından açılan ateş sonucu öldürülen Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in cenazeleri Van'daki otopsi işlemlerinden sonra yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde Yüksekova’ya götürüldü.
Yüksekova Haber'in aktardığına göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanan binlerce kişi sloganlar eşliğinde cenazeleri karşıladı. Orman Mahallesi’ndeki Eski Kışla camisine götürülen cenazelerin daha sonra Akalın mezarlığında toprağı verileceği öğrenildi.