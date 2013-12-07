Hakkari'de "Yüksekova" protestosu; kepenkler kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği (MEYA-DER) üyelerinin, PKK 'lılara ait mezarların tahrip edilmesi gerekçesiyle yaptığı basın açıklamasından sonra çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi ardından, bugün Hakkari kent merkezi ile Yüksekova'da kepenkler açılmadı.

Yüksekova İlçesi'nde dün bir araya gelen yaklaşık 400 kişi, PKK'lılara ait mezarların tahrip edildiğini protesto ederek Orman Mahallesi'ndeki mezarlığa kadar yürüdü. Yürüyüşe katılanlar daha sonra ilçe merkezine dönerek, Cengiz Topel Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından grupta bulunanlar dağılırken, yüzleri kapalı bir grup güvenlik önlemi alan polislere taş atmaya başladı. Polis, gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak göstericileri dağıttı. Ara sokaklara kaçan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca başlayınca, esnaf kepenk kapattı.

Olaylar sırasında Eski Cezaevi Kavşağı'nda silah sesleri duyulmaya başlandı. Burada açılan ateş sırasında kurşunların isabet ettiği 34 yaşındaki Veysel İşbilir ile 32 yaşındaki Mehmet Reşit İşbilir ağır yaralandı. Amca-yeğen oldukları belirtilen iki kişi kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının ilk incelemesinin ardından da otopsi için cenazeler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Diyarbakır'dan Van'a gelen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, dün gece yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazelerle birlikte bugün Yüksekova İlçesi'ne gitmeye karar verdi. İki kişinin öldüğü olayı protesto etmek amacıyla Yüksekova ve Hakkari kent merkezinde bugün kepenkler açılmadı. Nöbetçi fırın ve eczane dışında tüm işyerlerinin kapalı olduğu Yüksekova ve Hakkari'de polis belli noktalarda güvenlik önlemi aldı.