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Abdullah Öcalan'dan Yüksekova mesajı

Abdullah Öcalan, Yüksekova'da yaşananlar için, 'Bu cinayetler sürece dönük büyük bir provokasyondur' diyerek, 'yeni ve daha büyük provokasyon' uyarısı yaptı

07 Aralık 2013 20:30


İmralı'da bugün Abdullah Öcalan'la görüşmeye giden heyette bulunan BDP Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın ilk mesajını aktardı.  Buldan, Öcalan'ın  "Gever'da (Yüksekova) hayatını kaybedenler için halkımıza başsağlığı diliyorum. Kürt halkı provokasyonlara gelmemelidir" dediğini belirtti.

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP'nin Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, bugün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile 13'üncü görüşmeyi yaptı.

Öcalan'ın BDP-HDP heyeti aracılığıyla kamuoyuna ilettiği mesaj şöyle:

“Öncelikle Gever’de (Yüksekova) hayatını kaybeden halkımızın iki mümtaz evladının acısını paylaşıyor, başta aileleri ve Gever halkı olmak üzere bütün Kürt halkına başsağlığı diliyorum. Bu cinayetler sürece dönük büyük bir provokasyondur. Yeni ve daha büyük provokasyonlara karşı herkesin daha uyanık ve daha dikkatli olması gerekir.

Bir halkın evlatlarının anısına dönük en büyük duyarlılık; onların adını hem hayatın, hem de barış ve özgürlük mücadelesinin içinde yaşatmakla anlamlı olacaktır.

Süreç konusunda umudumu halen korumakla birlikte Hükümetten daha olumlu bir müzakere girişimi bekliyorum. Türkiye ’nin ve Bölgenin kurtuluşuna ve tam bir demokratik cumhuriyetin inşa edilmesine giden süreçte her kim ki, dar seçim hesapları içerisine düşerek, demokratik hamleleri geciktirirse, kaos ve çatışma şartlarına davetiye çıkarmış olur.

Büyük demokratik çözüm için üç ayak önemlidir: Bunların başında; yasal zemin ve hukuki çerçeve gelmektedir. İkinci olarak; tarafı olmayan bir müzakere düşünülmeyeceği için tarafların ve statülerinin bu yasal çerçeve içerisinde tanımlanması gerekir. Üçüncü olarak da; bir izleme kurulunun ya da bir hakem heyetinin sürece dâhil olması gerekir. Bu süreçte inisiyatif ve sorumluluk sahibi olmam dolayısıyla, barışın ve yeni demokratik cumhuriyetin inşası hakkındaki düşüncelerimi bütün Türkiye kamuoyuna anlatabilmem için basın ve diğer iletişim ve temas olanaklarının ivedilikle sağlanması gerekir.

Yerel seçimlerde görev alacak bütün adaylara ve demokrasi güçlerine şimdiden başarılar diliyorum.

Yeni yılın başta halklarımız olmak üzere tüm insanlığa barış, özgürlük ve demokrasi getirmesini diliyor ve temenni ediyorum. Bu itibarla Roboski ve tüm değer ailelerine, hasta tutsaklara, kadınlara ve gençlere, tüm cezaevlerine özel selamlarımı gönderiyorum.”

Öcalan, Mandela’nın vefatından dolayı duyduğu derin üzüntü duyduğunu da belirterek, şunları aktardı:

“Mandela’yla birbirimize gönülden bağlılığımız vardı. Kürt halkına olan duyarlılığı ve bağlılığı bizlerin de kalbinde ona karşı derin bir saygı ve bağlılık olarak karşılık bulmuştur. Mandela Afrika halklarını aydınlatan parlayan bir yıldızdı. Bizler de o parlayan yıldızın Ortadoğu halkları üzerinde parlamasını sağlayacağız.”

 

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