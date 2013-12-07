Yüksekova’da gerginlik sürüyor, bir kişi ağır yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı mezarlarının tahrip edilmesini protesto ederken, polis kurşunuyla hayatını kaybettiği öne sürülen iki kişinin cenazesinde, törene katılanlara müdahale deden polis ile vatandaşlar arasında çatışmalar yaşandı. Eylem sırasında bir kişi başına isabet eden sert bir cisimle ağır yaralandı.

Yüksekova'da özel harekat polisleri tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürülen Mehmet Reşit İşbilir (35) ile Veysel İşbilir'in (34) cenazeleri Van'daki otopsinin ardından Yüksekova'ya gönderildi. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'ne götürülen cenazeler, binlerce kişi tarafından karşılanırken, polis vatandaşlara müdahale etti.

ANF’de yer alan habere göre polisin gaz bombaları gerçekleştirdiği müdahaleye gençlerin de taş ve molotof kokteyli ile karşılık vermesi üzerine çatışmalar yaşandı. Kısa süren çatışmanın ardından aralarında BDP Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve BDP'li milletvekillerinin bulunduğu heyetin gelmesiyle birlikte kitle cenazeyi camiye götürmek üzere yürüyüşe geçti.

Cenazeler, defnedilmek üzere Bajirge Mezarlığı'na götürüldü.

Zırhlı araç kitle içerisine daldı

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir konuşma yaptığı cenaze töreninin ardından dağılan vatandaşlara polis bir kez daha şiddetli müdahalede bulundu.

Mezarlık çıkışında müdahalede bulunan polisler, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Yaşanan ikinci müdahale üzerine mezarlıktan çıkan gençlerde polise taşlarla karşılık verdi.

Çıkan olaylar sırasında polise ait bir zırhlı araç mezarlıktan çıkmaya çalışan kitlenin içine daldı. Kitlenin içine dalan zırhlı araç nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirirken, aynı araçtan o sırada etrafa rast gele ateş açıldı.

Bir kişi ağır yaralandı

Yerel saatle 17.00 sıralarında polisin müdahalesinde Mustafa Topçu (31) isimli bir kişi kafasına isabet eden sert bir cisim nedeniyle ağır yaralandı. Yaralanan Topçu'nun çevredekiler tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topçu'nun kafatasında ciddi şekilde yaralandığı öğrenilirken ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiği belirtildi.