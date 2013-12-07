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İstanbul'daki Yüksekova gösterisinde göstericilere polis müdahalesi

Yüksekova'ya destek gösterisinde Galatasaray'da toplanan grup Tarlabaşı'na yönelince polis göstericilere müdahale etti

07 Aralık 2013 19:06

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK mezarlığının tahrip edilmesini protesto eden grupta yer alan Reşit İşbilir ve yeğeni Veysel İşbilir’in hayatını kaybetmesini protesto etmek için Halkların Demokratik Kongresi (HDK), İstanbul Meclisi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul İl Örgütü üyeleri Galatasaray’da toplandı.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre yaklaşık 20 dakika süren eylemin ardından grup dağıldı ve Tarlabaşı’na doğru yürüyüşe geçti.

Yaklaşık 30 kadar polis de peşlerinden yürümeye başladı. Tarlabaşı Caddesi üzerindeki Hayyam Geçidi’ne gelindiğinde gruptakiler 5 havai fişeği peş peşe polislere fırlattı. Polisler de biber gazıyla karşılık verdi. Birkaç dakika sonra grup bu kez Tarlabaşı’ndaki Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde havai fişek attı. Polis burada da gruba gazla karşılık verdi. 

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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