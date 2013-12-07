Cihan Haber'in Yüksekova'dan servis ettiği görüntüler eski mi?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün öldürülen Mehmet Şerif İşbilir ile Veysel İşbilir'in vurulmasıyla ilgili servis edilen görüntülerin geçen seneye ait olduğu iddia edildi. Cihan Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerdeki çatıların geçen seneki halinin görüldüğü savunuldu. Ayrıca açıklanan ön otopsi raporunda Mehmet Şerif İşbilir ile Veysel İşbilir'in 8 kurşunla öldürüldükleri ve de ilk izlenimlere göre atışların uzak mesafeden yapıldığı ifade edildi.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Yüksekova'da PKK'lilerin mezarlarının tahrip edilmesini protesto yürüyüşünde hayatını kaybeden Mehmet Şerif İşbilir ile Veysel İşbilir'in vurulduğu yerdeki kan ve kurşun izleri havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Amca, yeğen 200 metre mesafe ile öldürülürken polis kaynaklı 'çatışma' başlıklı servis edilen görüntülerin geçen seneye ait olduğu iddia edildi. Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan Sarı ise odalarına kayıtlı iki arkadaşının öldürülmesinin ilçe esnafına verilmek istenen gözdağı olduğunu söyledi.

Görüntüler eski mi?

Dün ölümler gerçekleştikten hemen sonra Cihan Haber Ajansı tarafından servis edilen ve çatıdan silahlı kişilerce ateş açıldığı iddia edilen görüntülerin geçen seneye ait olduğu iddia edildi. Görgü tanıkları, geçen sene başka bir olayda çekilen görüntülerin yeni diye servis edildiğini, söz konusu çatının o zaman hafif eğimli ve zeminle bitişik olduğuna, şu an ise çatının yükseltilmesinden dolayı çatıdaki eğimin arttığına dikkat çekti.

Ön otopsi raporu

Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in Van'daki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Dün gece Adli Tıp uzmanları, Van Barosu üyesi avukatlar ve Van Cumhuriyet Savcısı Ahmet Salih Bilge'nin gözetiminde yapılan otopsinin ardından ön otopsi raporu çıktı. Ön otopsi raporlarında Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in ateşli silah sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mehmet Reşit İşbilir'e ait ön otopsi raporunda Adli Tıp Uzmanı bilirkişinin beyanında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı organ yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine ulaşıldı. Cesedin skopi altında görülen çok küçük olan metalik parçalar çıkartılamadı. Cesetten mermi çekirdeği elde edilemedi. Haricen 4, 5 ve 6 noda tespit edilen ateşli silah giriş yaralarının cilt ve cilt atlı bulgulara göre atışların her ne kadar uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu düşünülse de alınan cilt parçalarının balistik incelenmesinin yaptırılması gerektiği 1,2 ve 3 nolu ateşli giriş yaraları elbiseli bölgeye isabet ettiği anlaşıldığından atış mesafesinin tayini için üzerinden çıkarılan elbiselerin usulüne uygun olarak saklanarak kriminal incelemesinin yaptırılması gerektiği kanaatindeyiz."

Veysel İşbilir' ait ön otopsi raporunda ise Adli Tıp Uzmanı bilirkişinin beyanında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı mandibula ve servikal omur kırıkları ile birlikte medilasipünal hasarı kanama ve büyük damar kanamasından meydana gelen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldı. Cesetten herhangi bir mermi çekirdeği elde edilemediği haricen 1 noda giren mermi çekirdeğinin sağdan sola ve yukarında aşağıya seyirle haricen 2 noda belirtilen yerden vücudu terk ettiği" kanaatindeyiz.