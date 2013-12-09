Yüksekova'daki olaylarda yaralanan Bemal Tokçu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öldürülen Mehmet Reşit İşbilir ile Veysel İşbilir için Cumartesi günü yapılan cenaze töreninin ardından çıkan olaylarda başına isabet eden cisimle ağır yaralan Bemal Tokçu'nun doktorları, Tokçu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediler.

Dicle Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Tokçu'nun akrabası olan Abdurrahim Atılgan, doktorların Tokçu'dan ümidi kestiklerini, tıbben yapacakları bir şeyin kalmadığını söyledi. Atılgan, "Doktorlar bize, 'Bemal için ümidimiz kalmadı. Tıbben yapacağımız her şeyi yaptık. Yaşaması mucize' dedi. Biz de bekliyoruz, belki bir umut yaşar diye. Ama yaşaması için bir mucize gerekiyor" dedi.

'Tokçu'nun beyin ölümü gerçekleşti'

Bemal Tokçu'nun Van'daki tedavisiyle ilgili doktorlar ve hastanenin başhekiminden bilgi alan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de, hastanenin başhekimi tarafından kendilerine hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylendiğini ifade etti. Üçer, doktorların kendisine Tokçu'nun bitkisel hayata girdiğini, birinci müdahalenin yapıldığını ve ikinci bir müdahalenin beynin kendisini toparladığı takdirde yapılabileceğini; ancak tıbben de buna hiçbir olanağın gözükmediği bilgisini verdiğini söyledi.