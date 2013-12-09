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Emniyet: Yüksekova'da yaralanan ve tedaviye alınan kişi aranan PKK'lı çıktı

Yüksekova'da öldürülen 2 kişinin cenazesinde çıkan olaylarda yaralanan ve tedavi altına alınan kişinin, 'Kito' kod adlı aranan bir PKK'lı olduğu açıklandı

09 Aralık 2013 01:38

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Yüksekova'da öldürülen Mehmet Şerif İşbilir ile Veysel İşbilir'in cenazesinde çıkan olaylarda yaralanan ve tedavi altına alınan kişinin, aranan "Kito" kod adlı PKK'lı olduğu açıklaması yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öldürülen 2 kişinin cenazesinde çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklama açıklama şöyle:
"Güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş eden saldırganlarla girilen silahlı çatışma sonucu yaralanan bir terörist Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahalesinden sonra Van 100. Yıl Üniversite Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaralanan şahsın üzerinden M.T. adına düzenlenmiş kimlik çıktığı, yapılan incelemede, kimliğin sahibinin kardeşi B.T. olduğu, şahsın Kito kod ismiyle bölücü örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve aranan bir terörist olduğu ve birçok saldırıda yer aldığı anlaşılmıştır. Güvenlik güçlerimiz huzur ortamının korunması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için hayatları pahasına görevlerini yapmaya devam edecektir." 

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