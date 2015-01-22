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Politika

'Yüce Divan'daki fireler 700 bin TL'lik saate ve Bakara'yla ilgili tepkidir'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yüce Divan oylamasında verilen firelerin yolsuzlukla ilgisi olmadığını söyledi

22 Ocak 2015 01:45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, partisinin Yüce Divan oylamasında verilen fireler hakkında "Firelerin yolsuzlukla ilgisi yok. Tepki oylarıdır onlar. 700 bin liralık saate ve Bakara suresine tepki olaylarıdır" diye konuştu.

A Haber'de canlı yayında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eski bakanlardan Zafer Çağlayan'ın oylaması sırasında verilen fireleri 700 bin TL'lik saatin sebep olduğunu kaydetti.

 

'Siyasetçinin 700 bin TL'lik saati olamaz'




Şahin, "Kusura bakmasın bu eski bakan arkadaşlarımız. Dobra dobra konuşuyorum. AK Parti'nin Genel Başkan Vekili olarak konuşuyorum. Asgari ücretin yeni bin liraya çıktığı bir ülkede bir siyasetçi 700 bin TL'lik saat alamaz kardeşim. Bu 700 bin liralık saati kolunda taşıyamaz. Bu siyasi etik açısından son derece yanlış bir davranıştır. Ben o işte sayısını bilmiyorum; 20-30-40 arkadaşımızın bu nedenle tepki oyu olarak bu şekilde davrandıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

 

'Kur'an-ı Kerim'in suresiyle ilgili açıklama milletvekillerinin içinde sızıdır'

 

 

Eski bakan Egemen Bağış için yapılan oylama sırasında yaşanan fireleri de Bağış'ın Bakara Suresi ile dalga geçmesine bağlayan Şahin, “Diğer bir arkadaşımızın sosyal paylaşım sitesindeki bir açıklaması; bir Kur'an-ı Kerim'in suresiyle ilgili açıklamasının hâlâ milletvekillerinin içerisinde bir sızı olduğunu biliyorum. Gittiğimizde konuşuyoruz. Buna bir tepkidir. Yoksa Soruşturma Komisyonu Yüce Divan'da yargılanmayı gerektiren deliller buldu da bu arkadaşlarımız bunu göz ardı ettiler şeklinde bir anlayışla bu şekilde davrandıkları kanaatinde değilim. Bu bir tepkidir." dedi.

Şahin şunları söyledi; "Dolayısya bu arkadaşlarımız gerekli sonucu çıkartmaları gerekir. Aksi halde her hangi bir sorumluluğu olmadığı geniş şekilde kabul gören Erdoğan Bayraktar'a 288 tane oy çıkmazdı, o arkadaşlarımız ona da vermezlerdi, aynı tavırlarımı devam ettirirlerdi. Bazı arkadaşlarımızın, o üç eski bakan arkadaşımıza bir takım kişisel kusurları zaafları ve etik olmayan davranışları nedeniyle bir ders vermek amacıyla bu şekilde davranıldığını düşünüyorum."

 

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