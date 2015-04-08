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Politika

YSK'dan kedi önlemi!

YSK Başkanı: Adalet bakanlığıyla görüştük, jeneratör olmayan yerler için çalışma başlattık

08 Nisan 2015 15:57

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerde elektrik kesintisinin yaşanmaması adına jeneratör olmayan yerler için çalışma başlatıldığını açıkladı. 30 Mart yerel seçimlerinde elektrik kesilmiş ve Enerji Bakanı Taner Yıldız trafoya kedi girdiğini, bu nedenle de kesinti yaşandığını söylemişti.

Güven, "Biz YSK olarak gerekli önlemleri aldık, seçime hazırız, adalet bakanlığıyla görüştük. Jeneratör olmayan yerler için çalışma başlattık" dedi.

 YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Siyasi partiler ülke çapında seçime girebilmek için en az 41 ilde tüm adayları eksiksiz bildirmekte yükümlüdür. Bir ilin tam olması için de vekil sayısı kadar adayın gösterilmesi gerekir. Eksik aday ve belge eksikliği halinde, belge ikmal edilmediği veya belgesini ikmal edemediği takdirde, o ilde seçime katılma hakkını kaybedeceklerdir. 41 ilde bu şekilde değerlendirilecektir.

Sonraki aşamada ölüm, istifa ve YSK incelemesi sonucu iptal edilen adaya ilişkin olarak bir ikmal söz konusudur.

 

‘Bağımsız aday sayısı 181’

 

Bağımsız adaylarımız bildiğiniz gibi illerimize müracaat etmişlerdir, aday sayımız 181'dir, bunun yüzde 91'i erkek aday, 16 da kadın aday, yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir.

Ben siyasi partilerimizden ve bağımsız adaylarımız için bu adaylarımızın ülkemize siyasi partilere ve bağımsız olanların da ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

 

‘Önlemleri aldık’

 

Biz YSK olarak gerekli önlemleri aldık, seçime hazırız. Seçimin yapılmasını artık bekliyoruz.

Seçime hazırız. 54 ülkede seçim yapılacak. 8 Mayıs itibariye başlayacak 31 Mayıs itibariyle bitecek.

 

‘Jeneratör olmayan yerler için çalışma başlattık’

 

Biz her seçimde Enerji Bakanlığıyla görüşme yapıyoruz. Seçim günleri kesinti çok az oluyor zaten dilerim bu seçimde olmaz.

Adalet Bakanlığıyla görüştük. Jeneratör olmayan yerler için çalışma başlattık.

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