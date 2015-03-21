YSK’dan sandık devrimi; başkanlar kura ile belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), genelge ve seçim takvimi değişikliği ile tüm Türkiye çapında sandık kurulu başkanlarının dört siyasi partinin bildireceği listelerden kura yöntemiyle belirlenmesine karar verdi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AKP’nin toplantılar düzenleyerek kendine yakın isimleri sandık kurulu başkanı olarak belirleme yoluna gittiğini ancak son 3 seçimin aksine bu seçimde ilk kez Türkiye çapında sandık kurulu başkanlarının dört siyasi partinin vereceği listelerden 13 Nisan’da kura ile belirleneceğini söyledi. Yakupoğlu, “İlçe seçim kurulları, özellikle belli bir eğitim sendikasından seçimlerde görev yapacak sandık kurulu başkanlarının isimlerini alıp görevlendirmektedir. Ancak YSK 7 Haziran öncesinde ısrarlı talebimizi kabul etti. Bu kurada çıkmayan başkan adayları ise 14 Nisan’da sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilecek” dedi.

80 okul müdürüyle toplantı

AK Partili yöneticilerin Ankara’da 80 okul müdürüyle seçim toplantısı yapması da tartışma yarattı. AK Parti’nin YSK Temsilcisi Şeref Malkoç partisinin seçim çalışmalarının anayasa, yasa ve YSK genelgelerine uygun olduğunu söyledi.