YSK: MHP kurultayı 10 Temmuz'da toplanamaz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çankaya Seçim Kurulu'nun "MHP'de kongre yapılamaz" kararına muhaliflerin yaptığı itirazı reddetti. YSK yaptığı açıklamada, MHP'de kongre heyetinin başvurusunun ihtiyati tedbir kararı nedeniyle reddedildiğini söyledi ve "MHP Genel Merkezi 6. Olağanüstü Kurultay talebinden vazgeçtiği için hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdili" dedi.

MHP'de olağanüstü kongrenin yapılıp yapılmayacağına mevcut yönetim karar verecek.

MHP'nin kurultay belirsizliğine bir yenisi daha eklenmiş, MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce açıkladıkları 10 Temmuz tarihinde seçimli kurultayın yapılamayacağını açıklamıştı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlanıncaya kadar MHP kurultayının yapılamayacağına karar vermişti.

MHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü kurultayı toplama kararının ardından, Çağrı Heyeti'nin 19 Haziran'da topladığı olağanüstü kongrede de seçimli olağanüstü kongrenin 10 Temmuz'da yapılmasına karar verilmişti.

MHP Genel Merkezi'nin ve yeni kongreyi toplamakla görevlendirilen heyetin başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başvurduğu Çankaya İlçe Seçim Kurulu, 10 Temmuz'daki kongreyi kimin toplayacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) görüş sormuştu.

YSK, kurultaya ilişkin başvurulara dâir İlçe Seçim Kurulu'nun değerlendirme yapması gerektiğinden görüş bildirilmesine yer olmadığına karar vermişti.

YSK açıklamasının ardından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da yapılan kurultay kararlarının iptali istemiyle açılan davada, dava esastan sonuçlanıncaya kadar tedbiren yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Bu durumda, MHP'nin 10 Temmuz'da kurultayının toplanabilmesi için Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını esastan sonuçlandırması gerekiyor.

Bahçeli, “Kurultay yapılmayacak” demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada mevcut şartlar altında 10 Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultay yapılamayacağını belirtmişti.

Bahçeli şöyle konuşmuştu:

"Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı; 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tensip ve ek tedbir kararı karşısında, parti Tüzüğümüzün 63. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırı olduğundan 10 Temmuz’da planladığımız 6. Olağanüstü Büyük Kurultayımızda seçim yapılamayacağına hükmetmiştir. Kaldı ki bu hüküm, söz konusu mahkemenin kararı kesinleşinceye kadar sürecektir. Buradan çıkardığımız sonuç şudur; hukuken 10 Temmuz’da Genel Başkan ve Genel Merkez Organlarının seçiminin gerçekleşmesi şu aşama ve tablo karşısında mümkün değildir. Tüzük değişikliği konusunda ise 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararı bulunduğundan, bu çerçevede bir değişikliğe gitmek de usul ve esas açısından doğru ve yerinde görülemeyecektir. Yargısal süreçler 10 Temmuz 2016’da yapmayı düşündüğümüz 6. Olağanüstü Büyük Kurultayımızı şimdilik imkansız kılmaktadır."

Ümit Özdağ:

Kurultay geçici olarak engellenmiştir



MHP Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ, kurultayın geçici olarak engellendiğini söyledi. Özdağ, tüzüğün 63'üncü dördüncü fıkrası ile ilgili düzenlemenin kabul edilmesiyle kurultay yolununun tekrar açılacağını söyledi.

Özdağ'ın CNN Türk'te yaptığı açıklama şöyle:

"Bahçeli’den verilen sözü yerine getirmesini bekliyorum. Cuma gününe kadar bu mahkemeninin nihai bir karar vermesi, mesela tüzüğün 63’üncü dördüncü fıkrası ile ilgili düzenleme kabul etmesi, diğer değişiklikleri daha sonra inceleyeceğim demesi mümkün. Bu değişikliği kabul etmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Kurultayı yapabiliriz böylece. Hakimin üzerinde çok büyük bir yük vardır. Hakimin bir an önce karar vermesi gerekiyor. Cuma gününe kadar da tüzük değişikliğini kabul edebilir, bütün maddeleri kabul edebilir, o zaman yine kurultay yolu açılmış olur."