Bahçeli: 10 Temmuz'da kurultaya YSK'dan izin çıkmazsa kongremizi 2018'de yaparız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Haziran'da tüzük kurultayını gerçekleştiren, ancak mahkeme kararıyla aldıkları kararların yok sayıldığı muhalifleri yine ağır ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun iptal kararı verdiği 10 Temmuz'daki genel başkan seçimli olağanüstü kongreye ilişkin olarak, "Hukuken 10 Temmuz'da genel başkan seçimli kurultayı gerçekleştirmemiz mümkün değil" dedi. Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 10 Temmuz'da kurultayın gerçekleşmesine izin çıkmaması halinde olağanüstü kongrenin 2018'de yapılacağını belirtti.

Bahçeli, İsrail ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin olarak, "Böylece 2009 Ocak’ında Davos’taki 'One minute' şovu bitmiştir" yorumunu yaptı. "Cumhurbaşkanı İsrail’i terör devleti olarak defalarca suçlamıştır. İsrail’e döktüğü kanlardan dolayı hesap sorulacağını hatırlatıyordu" diyen Bahçeli, "Meğerse hükümet uzun süredir İsrail’le gizli gizli buluşuyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Geçmişteki sözleri nereye koyacağız? Teröristlerde onur ve gurur arayanlar dış politikada ne ilke, ne seviye, ne de inandırıcılık bırakmışlardır. Biz istemiyoruz ki İsrail’le kavga edelim. Ancak 2009’dan beri süregelen İsrail husumetini bırakıp nerede kalmıştık demek millete saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşuan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İngiltere 43 yıllık AB macerasına sandık yoluyla karar vermiştir. Brexit oylaması AB'ye yönelik güvensizliği ortaya koymuştur. 50 yaş altının olumlu, üstünün olumsuz bakışı kutuplaşmayı ortaya koymuştur. İngiltere Başbakanı David Cameron istifa kararı almıştır. Başta küreselleşmeye yükselen tepki dalgası ve mülteci yığılmasından duyulan endişe 23 Haziran referandumunda etkisini göstermiştir. AB için 23 Haziran öncesiyle sonrası arasındaki artık derin bir uçurum söz konusudur. Karar mali piyasaları sallamış, karamsar beklentileri artırmıştır.

"Cameron ağzının payını aldı,

kurumuş bir ağaç gibi 3 günde devrilip gitti"

Popülist eğilimler öne çıkmaya başlamıştır. Artan şiddet ve terör vakaları ülkeler arasında görülmeyen duvarların örülmesine neden olmuştur. Her ne kadar yeni bir pişmanlık referandumu için imza kampanyası düzenlense de Britanya halkının 23 Haziran iradesi anlık bir gelişmenin ürünü olmayıp uzun sürenin mahsülüdür.

23 Haziran öncesi Britanya vatandaşları Türkler gelecek diye korkutulmuş, mülteciler gelecek diye demokratik tercihleri çarpıtılmıştır. Bu Türklerin gururlu varlığına bir hakarettir. Bu ülkenin Türklüğe çamur atması utanmazlık ve küstahlıktır. Biz vardığımız her yere onur ve itibar götürürüz. Türkleri öcü olarak göstermek nefret suçudur.

Türkiye’nin AB’ye girişi için 3000 yılını işaret eden bu şahıs ağzının payını almış, kurumuş bir ağaç gibi 3 günde devrilip gitmiştir. 23 Haziran referandumu AB’nin fay hatlarını çatlatmıştır.

"İsrail'le yapılan anlaşma ile

Davos’taki 'One minute' şovu bitmiştir"

AKP 2009’dan beri İsrail’le sürtüşmektedir. Fakat dün Başbakan’ın yaptığı açıklamalarla İsrail’le ilişkilerin normalleşeceği müjdelenmiştir. Böylece 2009 Ocak’ındaki Davos’ta “One minute” şovu bitecektir. Mavi Marmara gemisine ağır bir saldırı düzenleyen İsrail 10 Türk vatandaşını öldürmüştür. Cumhurbaşkanı İsrail’i terör devleti olarak defalarca suçlamıştır. İsrail’e döktüğü kanlardan dolayı hesap sorulacağını hatırlatıyordu. Cinayetlere seyirci kalınmayacaktı. Savaş sebebiydi. Sayın Erdoğan başbakan görevindeyken çok kesin ve bağlayıcı konuşmuştu. Demek ki zulüm bitmiştir. Bizim buna inanmamız beklenmektedir. Uçakta İsrail’e ihtiyacımız olduğunu söylemiştir. Meğerse hükümet uzun süredir İsrail’le gizli gizli buluşuyormuş da bizim haberimiz yokmuş. Geçmişteki sözleri nereye koyacağız? Teröristlerde onur ve gurur arayanlar dış politikada ne ilke, ne seviye, ne de inandırıcılık bırakmışlardır. Biz istemiyoruz ki İsrail’le kavga edelim. Ancak 2009’dan beri süregelen İsrail husumetini bırakıp nerede kalmıştık demek millete saygısızlıktır.

Bu anlaşmanın neresi zaferdir? Hangi İsrail diz çökmüştür? Terör ihraç eden İsrail, Türkiye’yi terörle aynı kefeye koyma hakkını nereden almaktadır? Milliyetçi Hareket Partisi İsrail’le ilişkilerin düzelmesinden prensipte rahatsız değildir. Bizim istediğimiz geçmişteki tutarsızlıktan dolayı milletten özür dilenmesidir.

Medyaya yansıyan mektupta Cumhurbaşkanı Rusya’ya ilişkileri düzeltmek için her şeyin yapılacağını söylemiştir. 24 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağının egemenlik haklarımızı ihlal ettiğine şüphe yoktur. Cumhurbaşkanı karşılık alamazsa tek başına boyun eğmiş olacaktır. Günübirlik romantik politikaların faturası çıkacaktır.

Değerli milletvekilleri, parti olarak aylardır tartışmaların odağındayız. MHP’yi alt etmek için pis bir oyun sahnelenmektedir. Milliyetçi hareketin varlığından ürken bazı çevreler, kullanacakları ve yönetecekleri işbirlikçi aktörleri çok kolay bulmuştur. Amaç MHP’yi marjinalleştirmek, bileğini bükmek, siyasetten ve meclisten mümkünse tasfiye etmektir. Oyun büyük ve ahlaksızlıktır. Biz çok şükür zamanında gördük ve bozmak için yüreğimizi koyduk. Maskelerini yırtmak için geceyi gündüze kattık. Bu kutlu davaya paralel şırıngayı saplamak için sabırsızlananlara bizde uzatılacak bir el, açılacak bir kapı yoktur. MHP şehitlerimizin muazzez bir yadigarıdır.

"Hukuken 10 Temmuz'da genel başkan seçimli kurultayı gerçekleştirmemiz mümkün değil"

Partimizi içine alan hukuki süreçler sürekli farklılaşmakta, gün geçmiyor ki yeni durumlar ortaya çıkmaktadır. Mahkeme 19 Haziran’da yapılan korsan kurultay hakkında ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Böylece korsan kurultay tüm sonuçlarıyla beklemeye alınmıştır.

Biri kendi haline bakmaz, MHP’nin hali diye başlık atar. Bunlar gibilerin bastıkları yerde ot bitmez. Olduğu yerde bereket kalmaz. Çarpıtma bunların mesleğidir. Dün de Çankaya Seçim Kurulu Başkanlığı 10 Temmuz’da planladığımız olağanüstü kurultayda seçim yapılamayacağına hükmetmiştir.

Hukuken 10 Temmuz’da genel başkan ve genel merkezin seçiminin gerçekleşmesi şu aşamada mümkün değildir.

"10 Temmuz'a izin çıkmazsa

olağan kongremiz 2018’de yapılacak"

Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Zannediyorum bugün saat 16:00’da bir karara varacağını ifade etmektedir. Kararı bekliyoruz. Yasal yönden kurultayımızın yapılması mümkün olmazsa Ekim ayında il ve ilçe kongrelerimizle beraber 2018’de olağan kongremiz var. Milletin değişiklik talebini basın olarak siz niye gerçekleştirmiyorsunuz? 30 yıldır çöreklenmiş köşe yazarları var."