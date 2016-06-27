T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çankaya İlçe Seçim Kurulu: 10 Temmuz'da MHP seçimli kurultayı yapılamaz

Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi, MHP'li muhaliflerin olağanüstü kurultayda aldığı kararları durdurmuştu

27 Haziran 2016 15:05

Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliklerini "ihtiyati tedbir yoluyla" durdurduğunu açıklamasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'da seçimli kurultayın yapılamayacağını duyurdu. MHP'li muhaliflerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunması bekleniyor.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili ve avukat Yücel Bulut, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararını sosyal medyada paylaştı. Karar metninde, "Gerek Genel Merkezin gerekse Kongre Heyetinin olağanüstü kongrede seçim yapılması istekleri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin bahsedilen tensip kararı ve ek tedbir kararı karşısında Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 63/4 maddesine aykırı olduğundan, 10 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı bildirilen seçimli olağanüstü kongre seçiminin seçim kurulu başkanlığımızca Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, MHP Tüzüğü göz önüne alınarak 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/303 Esas sayılı davada alınacak olan karar kesinleşinceye kadar seçim yapılamayacağına, Seçim Kurulu Başkanlığımızca bu seçime yönelik çalışmaların durdurulmasına, Kararın birer örneğinin MHP Genel Başkanlığına, Kongre Heyetine tebliğine, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere 27/06/2016 yarihinde karar verildi" ifadeleri yer alıyor.

ETİKETLER

MHPolağanüstü kurultayMeral AkşenerKoray AydınSinan OğanDevlet BahçeliÜmit Özdağ
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-27T15:05:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/cankaya-ilce-secim-kurulu-10-temmuzda-mhp-secimli-kurultayi-yapilamaz,347324","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/cankaya-ilce-secim-kurulu-10-temmuzda-mhp-secimli-kurultayi-yapilamaz,347324"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24