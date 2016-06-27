Çankaya İlçe Seçim Kurulu: 10 Temmuz'da MHP seçimli kurultayı yapılamaz

Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliklerini "ihtiyati tedbir yoluyla" durdurduğunu açıklamasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği 10 Temmuz'da seçimli kurultayın yapılamayacağını duyurdu. MHP'li muhaliflerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunması bekleniyor.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili ve avukat Yücel Bulut, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararını sosyal medyada paylaştı. Karar metninde, "Gerek Genel Merkezin gerekse Kongre Heyetinin olağanüstü kongrede seçim yapılması istekleri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin bahsedilen tensip kararı ve ek tedbir kararı karşısında Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 63/4 maddesine aykırı olduğundan, 10 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı bildirilen seçimli olağanüstü kongre seçiminin seçim kurulu başkanlığımızca Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, MHP Tüzüğü göz önüne alınarak 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/303 Esas sayılı davada alınacak olan karar kesinleşinceye kadar seçim yapılamayacağına, Seçim Kurulu Başkanlığımızca bu seçime yönelik çalışmaların durdurulmasına, Kararın birer örneğinin MHP Genel Başkanlığına, Kongre Heyetine tebliğine, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere 27/06/2016 yarihinde karar verildi" ifadeleri yer alıyor.