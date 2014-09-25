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YPG ile IŞİD Kobanê için Zorava'da çatışıyor

IŞİD’in eline geçen Sıftık köyünden kaçarak Suruç'a giden Kobanêliler gün boyunca YPG ve IŞİD arasında geçen çatışmaları takip etmek için sınıra geliyor

25 Eylül 2014 17:38

IŞİD, Suriye’de Beşşar Esad rejimine ait bir karakoldan Zorava tepesinde bulunan YPG güçlerine toplarla saldırırken YPG ise Doçka'larla karşılık veriyor. Tepe IŞİD'in eline geçtiği takdirde Kobanê'yi ele geçirmek için ciddi bir avantaj elde edebilecek.

Suruç’un Karaca köyünün karşında bulunan ve Kobanê’ye 5 kilometre uzaklıkta olan Zorava tepesinde IŞİD ile YPG arasındaki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Zorava tepesinin tam karşısında bulunan ve IŞİD’in eline geçen Aşağı Sıftık ile Yukarı Sıftık köylerine IŞİD güçleri mevzilenirken Zorava tepesine ise YPG güçleri mevzilenmiş durumda.

IŞİD, Suriye döneminden kalan bir karakoldan Zorava tepesinde bulunan YPG güçlerine toplarla saldırırken YPG güçleri ise IŞİD’in saldırılarına Doçka’larla karşılık veriyor. Stratejik öneme sahip Zorava tepesi IŞİD’in eline geçtiği takdirde IŞİD Kobanê’yi ele geçirmek için ciddi bir avantaj elde edebilecek.

 

Kobanêliler takip ediyor

 

IŞİD’in eline geçen Sıftık köyünden kaçarak Suruç köyüne gelen Kobanêliler gün boyunca YPG ve IŞİD arasında geçen çatışmaları takip etmek için sınıra geliyor. Altı gündür Suruç’ta olduklarını söyleyen Muhammed Şeğo sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Zorava tepesi şu anda stratejik olarak Kobanê’nin en önemli bölgesi. IŞİD bu tepeyi alırsa direkt Kobanê’ye saldırma fırsatı yakalayacak. Bizler her gün bu bölgeye gelip çatışmaları yakından takip ediyoruz.’’

 

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