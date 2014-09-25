Türkiye, IŞİD'e karşı yol haritasında neler planlıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye ve Irak’taki IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonlarına katkı verebileceğini açıklaması, bu katkıların neler olabileceğini gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre askeri kaynaklar, Erdoğan’ın açıklamasına rağmen ABD ve diğer koalisyon güçlerinden Türkiye’ye gelmiş resmi bir talebin bulunmadığını ancak her türlü ihtimale karşılık bazı hazırlıkların yapılmasının “askeri önlemin doğası”nda olduğunu söyledi.

Askeri uzmanlar daha önce Irak, Kosova ve Libya’ya yönelik operasyonlar dikkate alındığında “çekirdek koalisyon”un da müdahalesini havadan sürdürmede kararlı olduğunun görüldüğünü, bu durumda bir kara harekatının gündemde olmadığının anlaşıldığını söyledi. Uzmanlar, bu kapsamda Türkiye’nin de talep gelmesi durumunda muhtemel katkısının hava operasyonu içerikli olabileceğini söyleyerek, ihtimalleri şöyle sıraladılar:

Askeri katkı ihtimalleri

- IŞİD mevzilerine yönelik bombardımana katılan koalisyon uçaklarına daha yüksek irtifadan karakol hava koruma kalkanı icra etmek,

- Koalisyon uçaklarında bir şekilde hasar oluşması halinde acil iniş durumunda, bombardımana ek kuvvet olarak katılmak,

- İncirlik dahil hava üsleri ile hava sahasının öncelikli olarak insani yardım amaçlı uçuşlara açılması, acil durumlarda iniş yapılabilmesi için gerektiğinde sivil meydanların da kullanılabilmesi,

- Havadan erken ihbar ve kontrol uçağı AWACS’larla birlikte karadaki radar unsurlarından lojistik destek sağlamak,

- Türkiye Hava Sahası’nın Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde (özellikle Van Gölü üzerinde) tanker uçaklarla yakıt ikmali yapmak,

- Daha önce Irak Savaşı’nda olduğu gibi yabancı özel kuvvetlerin, Irak ve Suriye’de IŞİD unsurlarının lazer güdümlü bombalarla imhası için, “hedef tespitleri”ni yapabilmeleri amacıyla sınırlı geçişlerine izin vermek.

Karakuş: IŞİD'i sökmek çok zor

Hava operasyonlarında uzman isim olan emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, hava saldırılarıyla IŞİD’i bölgeden söküp atmanın çok zor olduğunu söyledi. IŞİD’in bu kadar güçlenmesinde ABD’nin yanlış Irak politikasının etkili rol oynadığını savunan Karakuş, şöyle dedi:

“Irak Savaşı’nda Saddam Hüseyin Sünni diye, çoğunluğu Sünni 1 milyon 200 bin insan öldürüldü. 2 milyona yakın Sünni Suriye’ye kaçmak zorunda kaldı. IŞİD’in tabanını milyonlarca insan oluşturuyor. IŞİD’in halktan destek aldığını görmezseniz başarılı olamazsınız. ABD’ye bunu anlatmak lazım. Belki sorunu asker olarak kısa süre için çözdüğünüzü sanırsınız ama sonrasında bir bakarsınız ki, karşınızda daha büyük bir dev duruyor. Katkı yapmaksa, Türkiye’den başka insani katkı yapan mı var? 2 milyon insana kapıları açtık daha ne yapalım?”